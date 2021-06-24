Tra valle d’Itria, sud est barese e nord brindisino si estende l’area con le massime temperature di metà mattinata. Clamoroso il dato di Ostuni: 39,9 gradi alle 9,2m18 secondo le rilevazioni della protezione civile della Puglia. Di rilievo anche i 38,8 gradi centigradi registrati a Fasano ed i 38 di Locorotondo alla stessa ora. Molto caldo in tutta la Puglia e nel foggiano, oltre che nel barese e nella Bat, ai quaranta gradi ci si approssima nel corso della mattinata.

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Troppo caldo all’esterno e i salentini si rifugiano in casa dove il climatizzatore può garantire un pò di frescura. Ma questa mattina ben 5 paesi si sono svegliati senza corrente: si tratta di Lecce, Castrignano De Greci, Carpignano Salentino, Tricase e Castrignano del Capo. Ieri invece era stato il turno di Squinzano.

È quanto emerge dal bollettino di Protezione Civile Salento che ha raccolto le segnalazioni di alcuni utenti che lamentavano il blackout.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)