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Expo di Dubai, la presenza della Puglia Oltre 190 Paesi all'esposizione universale

24 Giugno 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Regione parteciperà all’esposizione universale negli Emirati Arabi Uniti, che conterà sulla presenza di oltre 190 Paesi, all’insegna del tema “Connecting Minds, Creating the Future”.

Il territorio regionale sarà tra i protagonisti di due settimane tematiche:

  • “Space Week”, dal 17 al 23 ottobre 2021, dedicata allo spazio, all’esplorazione, alla ricerca spaziale, all’osservazione della terra e alle tecnologie per la gestione dei dati satellitari;
  • “Water Week”, dal 20 al 26 marzo 2022, dedicata alla gestione delle risorse idriche, alla blue economy, all’acqua come fonte di sostentamento e di energia rinnovabile e agli ecosistemi acquatici.

Nell’ambito del settore aerospaziale, dal 17 al 19 ottobre 2021, è in programma una missione istituzionale e imprenditoriale per promuovere opportunità di investimento e di collaborazione in campo economico e tecnologico.

Come partecipare
Le aziende pugliesi interessate a partecipare devono essere piccole e medie imprese regolarmente costituite e iscritte al registro della propria Camera di Commercio, e devono registrarsi e compilare il proprio profilo e la scheda di adesione sul sito della Sezione Internazionalizzazione della Regione entro il 4 luglio 2021.

Potranno partecipare fino a dieci PMI o startup, valutate in base ai requisiti e nel rispetto dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo.

La partecipazione alla missione è gratuita. A carico delle imprese le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse con la partecipazione ai lavori.

Gli incontri formativi
Le opportunità di investimento e collaborazione saranno al centro di un ciclo di incontri formativi dedicati alle imprese pugliesi e curati dalla Sezione Internazionalizzazione della Regione, in collaborazione con la sede di Dubai dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Ice.

“Doing Business negli Emirati Arabi Uniti ” il tema del prossimo incontro, in programma martedì 13 luglio 2021 alle 10, in videoconferenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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