Conferenza stampa di presentazione di Raffaele Fitto stamattina a Bari. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia la tiene con Giorgia Meloni che nell’ambito della trattativa nazionale ha ottenuto tale candidatura in quota a Fratelli d’Italia. In caso di vittoria alle elezioni regionali (ormai imminente il decreto del ministro dell’Interno per la fissazione del voto al 20-22 settembre) vicepresidente sarebbe il leghista Nuccio Altieri.