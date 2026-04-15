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Bisceglie, finalmente una buona notizia: la squadra di calcio in finale di Coppa Italia di Eccellenza (e “vede” la serie D) Superata la Boreale ai rigori, se la vedrà con la K Sport Montecchio Gallo

15 Aprile 2026
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Sono giorni drammatici per Bisceglie. Una bambina di 12 anni morta perché in albero le è crollato addosso, un 53enne disperso nel crollo di un ponte in Molise, un 61enne che ha buttato giù dal balcone la moglie 54enne poi si è buttato giù anche lui nel femminicidio-suicidio di stamattina.

Un sorriso arriva dal calcio. Finalmente.

Il Bisceglie ha vinto oggi in trasferta ai rigori (9-8) la semifinale con i laziali della Boreale. Prima della partita, un minuto di silenzio per Alicia Amoruso.

Era pure passato in svantaggio il Bisceglie ma ha saputo risalire la china e si è qualificato, così, per la finale di Coppa Italia di Eccellenza. Affronterà la squadra marchigiana K Sport Montecchio Gallo che nell’altra semifinale ha superato l’Alessandria. Chi vince la Coppa Italia di Eccellenza è promosso in serie D.

I marchigiani sono anche primi nel loro girone di Eccellenza quindi per loro la promozione in serie D arriverebbe dal campionato. Ciò significherebbe promozione in D anche per il Bisceglie qualunque sia il risultato della finale di coppa.


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