La frana di Petacciato, in Molise, aggravatasi nelle scorse settimane, ha provocato problemi anche al traffico stradale, autostradale e ferroviario. Ieri riaperto completamente il tratto di A14 Vasto Sud-Termoli, in quanto ai treni c’ancora da attendere il completamento del ripristino. Variazioni della tratta che riguarda anche la Puglia.
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Di seguito la comunicazione di Trenitalia:
Aggiornamento
I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sono attivi sulla linea, con possibili adeguamenti al servizio in relazione all’evoluzione della circolazione.
I sistemi di vendita e i canali informativi sono aggiornati con le modifiche in atto, per consentire ai viaggiatori di pianificare al meglio il proprio viaggio.
Programma delle variazioni dei treni Alta Velocità valido da martedì 21 a domenica 26 aprile:
• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara.
• FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno termina la corsa a Pescara.
• FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara.
Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.