Di seguito il comunicato:

Le spiagge di Rodi Garganico protagoniste del CLEAN UP BEACH 2024

della locale delegazione della LEGA NAVALE in programma mercoledì 24

aprile 2024. Un bel modo per aspettare l’estate e, soprattutto, fare cultura del

mare e dell’ambiente, elementi preziosi per il genere umano. Un’iniziativa che

vedrà protagonisti gli alunni dell’Istituto secondario “Petrarca-Padre Pio”

di San Severo; l’iniziativa gode inoltre del patrocinio della Regione Puglia,

del Parco Nazionale del Gargano e del Comune di Rodi Garganico.

Cultura del mare: amore per il mondo liquido, le sue creature e anche per

l’ambiente circostante, fatto di pinete e aree boschive che circondano il

territorio di Rodi Garganico. Un universo di straordinaria bellezza e ricchezza

il cui valore è sempre più considerato e apprezzato. Ecco perché il CLEAN

UP BEACH sarà un’ulteriore occasione per riconoscerci in questo

messaggio. Perché Rodi e il Gargano sono davvero un patrimonio unico, di

ineguagliabile bellezza.

Tante le motivazioni che hanno spinto gli organizzatori a mettere in campo

energie e, sinergie. «Perché il mare è un bene che tutti dobbiamo difendere

e tutelare, anche diventando protagonisti attivi nei Clean Up», commenta

Michele Presutto, presidente della Lega Navale, Delegazione di Rodi

Garganico. «Gesti simbolici, vero, ma comunque formativi per questi giovani,

futuri protagonisti della nostra società. Educando i bambini a capire e

sostenere la cultura del mare e dell’ambiente, questo messaggio non andrà

perso. Saranno loro a raccogliere il testimone di questa importante sfida e a

trasmetterlo in casa, ai loro compagni di scuola, di gioco».

L’evento ha trovato ampio sostegno in Ferrovie del Gargano, nel Porto

Turistico di Rodi Garganico e in partner come il Gruppo Sarni, Mazzeo

Giocattoli, Innovation Sea, Frangar, Euronics e Motus. Gli alunni della

”Petrarca-Padre Pio” raggiungeranno Rodi Garganico con un treno di

Ferrovie del Gargano.

Durante il viaggio, i responsabili della Lega Navale di

Rodi Garganico illustreranno loro le peculiarità del territorio e dell’ambiente

marino e lagunare grazie anche alla particolarità della linea ferroviaria che

attraversa ambienti ed ecosistemi davvero unici. Giunti sul Porto di Rodi

Garganico, i mini-ambientalisti riceveranno il kit del mini-ambientalista

(cappellino, guanti, sacchi e pinze) per raccogliere plastiche e altro dalle

spiagge del litorale garganico. Presenti anche i tecnici di Innovation Sea,

una start up innovativa del Clean Tech e della Blue Economy. Attraverso

soluzioni innovative, effettua interventi antinquinamento in mari, fiumi e laghi

ma si occupa anche di progetti di sensibilizzazione verso la salvaguardia

dell’ambiente marino.

Subito dopo break lunch e poi passeggiata trekking nell’Oasi Agrumaria alla

scoperta di percorsi e degli Agrumi IGP del Gargano. «Momenti

sicuramente dimostrativi – conclude il presidente Presutto – ma che devono

inculcare nei nostri giovani ospiti l’amore per il Mare, l’Ambiente e il Territorio.

Parte con questa sfida la nostra lotta alle microplastiche e alla salvaguardia

del nostro litorale».