Antonio Decaro ha salutato ieri il consiglio comunale di Bari. L’ultima seduta consiliare da sindaco, dopo dieci anni da primo cittadino ed in vista delle elezioni. Che per lui saranno le europee mentre il capoluogo pugliese saranno le comunali, con la scelta del nuovo sindaco.

Carlo Salvemini ha tracciato il bilancio dei cinque anni di amministrazione comunale di Lecce. Si chiude il mandato consiliare anche nel capoluogo salentino. Salvemini peraltro, con un mandato compiuto, ha la possibilità di realizzarne un secondo ed infatti è candidato per la conferma come sindaco.

Ieri le dimissioni di Rocco Palese da assessore alla Sanità della Regione Puglia. Come Anna Maria Maraschio assessore esterno e come la Maraschio sacrificato in nome di un rimpasto di giunta. Palese e Maraschio meritano il ringraziamento della comunità pugliese per avere svolto ruoli di enormi responsabilità con rigore e dando più del massimo.

Si va dunque verso le elezioni. Le europee, in Italia, vedranno confrontarsi complessivamente 42 liste (alcune in tutte le circoscrizioni del nostro Paese, altre no) mentre per le candidature c’è tempo fino all’1 maggio.

Si voterà, l’8 ed il 9 giugno, anche per le elezioni amministrative. In Puglia riguarderanno 62 Comuni, 1001 seggi di voto complessivamente e circa 850mila elettori.