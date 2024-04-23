Di seguito un comunicato diffuso da Raffaele Piemontese, assessore della Regione Puglia:

“Foggia e i Monti Dauni palcoscenico di un grande evento sportivo rafforzato dal crescente interesse popolare verso il ciclismo al femminile”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, sul palco della partenza della Foggia-Motta Montecorvino, tappa conclusiva del Giro Mediterraneo in Rosa, la seconda gara ciclistica a tappe più importante d’Italia, che nell’edizione 2024 ha coinvolto Campania e Puglia.

“La Regione Puglia ha deciso di sostenere un evento che non solo valorizza lo sport al femminile – ha aggiunto Piemontese – ma che proietta nel circuito mediatico pezzi della Puglia settentrionale che sono luoghi ideali per combinare positivamente sport e turismo, dinamica ormai di consolidato successo nella nostra regione”.

Il Giro Mediterraneo in Rosa ha coinvolto, domenica, Barletta per la terza tappa e, lunedì, Castelnuovo della Daunia, arrivo e partenza della quarta tappa. La carovana si è fermata a Lucera da dove, ieri mattina, si è trasferita nel capoluogo.

Sul palco e sulla linea di partenza allestiti in Piazza Cavour, c’erano la vicesindaca di Foggia, Lucia Aprile, e l’assessore comunale allo Sport, Domenico Di Molfetta.