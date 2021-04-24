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Puglia, vaccini: mancano dosi, slittamento date di somministrazione Comunicazione della Regione in relazione ad Asl Bari

24 Aprile 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

L’ASL Bari comunica che le dosi di vaccino in giacenza coprono l’80 percento del fabbisogno programmato per la settimana prossima. Quindi la Direzione generale ha riprogrammato le agende per dare priorità alla protezione di soggetti fragili e vulnerabili non deambulanti e per garantire le vaccinazioni destinate a pazienti oncologici e persone con malattia rara in cura nei centri del territorio.

La vaccinazione delle persone tra 79 e 60 anni è dunque posticipata. Sede e orario restano invariati.

Persone tra 69 e 60 anni

  • Gli appuntamenti prenotati nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio sono rimandati alla settimana dal 3 al 9 maggio
  • Gli appuntamenti prenotati nella settimana dal 3 al 9 maggio sono rimandati alla settimana dal 10 al 16 maggio
  • Gli appuntamenti prenotati nella settimana dal 10 al 16 maggio sono rimandati alla settimana dal 17 al 23 maggio

Persone tra 79 e 70 anni

  • Gli appuntamenti prenotati il 25 aprile sono rimandati al 29 aprile
  • Gli appuntamenti prenotati il 26 aprile sono rimandati al 4 maggio

Le persone il cui appuntamento è stato riprogrammato sono informate tramite sms.

Per consentire l’aggiornamento di dati e agende fino al 27 aprile non sono consentite nuove adesioni per la fascia di età 69-60 anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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