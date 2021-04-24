Nel mondo è catastrofica la situazione dell’India. Ieri 346786 nuovi casi di corona virus e 2624 morti. In un giorno. In Brasile è andata anche peggio in tema di decessi, circa 2800 in un solo giorno. Israele: ieri zero decessi per corona virus, prima volta dopo dieci mesi.

In Italia superata quota 17 milioni di somministrazioni di vaccini ed è stata superata anche quota cinque milioni di vaccinati. La Puglia è stata la prima regione in cui sono state utilizzate dosi del vaccino Johnson&Johnson.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.