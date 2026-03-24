Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Taranto:

Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di conferimento del Premio Giovani Imprenditori Confcommercio Taranto ‘Innovativi per Vocazione’, prima edizione. Un’ iniziativa che nasce con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare le imprese giovanili innovative.

Il Premio, ideato dal gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Taranto, e sostenuto dalla BCC ‘Banca di Taranto e Bari’ e dal Confidi Confcommercio Puglia, è stato riservato alle imprese iscritte alla Camera di commercio di Brindisi e Taranto con una compagine societaria con una media di età dei soci non superiore ai 42 anni di età. Il Premio nasce con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare le imprese giovanili del territorio provinciale che si sono distinte nel 2025 per capacità di innovazione, sostenibilità, diversificazione, impatto sul territorio .

“Negli ultimi anni – commenta Claudio Fino, presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Taranto- il fenomeno della cosiddetta “fuga dei cervelli” ha assunto dimensioni sempre più evidenti, soprattutto nel Mezzogiorno, dove le opportunità di lavoro e di crescita professionale sono spesso percepite come limitate. In una città come Taranto, parlare di giovani e di futuro significa inevitabilmente confrontarsi con un problema reale: quello dei ragazzi che scelgono di andare via. In questo contesto, un premio dedicato ai giovani imprenditori assume un valore che va ben oltre il semplice riconoscimento. Significa lanciare un messaggio forte: restare e costruire il proprio futuro qui è possibile. Valorizzare i talenti locali vuol dire raccontare storie di ragazzi e ragazze che, nonostante le difficoltà, hanno scelto di investire nel proprio territorio, trasformando idee innovative in progetti concreti. Premiare i giovani imprenditori significa anche creare modelli positivi, capaci di ispirare altri ragazzi a credere nelle proprie capacità e nelle potenzialità della città. In territori come Taranto, dove per troppo tempo il racconto dominante è stato quello della crisi e della partenza, iniziative di questo tipo contribuiscono a cambiare la narrazione.”

Sono 12 le imprese selezionate tra quelle che hanno partecipato al bando, menzionate ufficialmente nella cerimonia, tra queste le prime tre vincitrici alle quali è andata la targa ed un riconoscimento economico:

W3DS (3° classificata), una start up la cui missione aziendale è la trasformazione di materiali di scarto (i gusci dei mitili) in materiali di riutilizzo ecosostenibili da impiegare in settori industriali; TECHLOOP (2° classificata) azienda di intelligenza artificiale generativa specializzata nell’innovazione dei processi industriali, in grado di offrire soluzioni personalizzate; NASSE ANIMATION STUDIO (1° classificata) società benefit specializzata in contenuti cinematografici e multimediali per l’intrattenimento, particolarmente impegnata in favore della sostenibilità e dell’ambiente, contesto nel quale ha preso forma la prima serie animata 100% green, realizzata attraverso ambientazioni realizzate con materiali riciclati.

Alla cerimonia svoltasi nella sala conferenze della sede centrale della BCC – sono intervenuti i presidenti della BCC Bari e Taranto Lelio Miro, del Confidi Confcommercio Puglia, Paolo Castellana, di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino e dei Giovani Imprenditori Confcommercio, Claudio Fino. Numerosi gli ospiti tra i quali il vice sindaco Mattia Giorno, il vice presidente della Camera di commercio, Leonardo Giangrande, il presidente dei Giovani di Confindustria Taranto, Renato Caciotta, la vice presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio e Presidente del gruppo di Brindisi, Gloria Zurlo, il presidente Fipe Giovani Brindisi, Marco Carruozzo.