Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“A Diego De Donato mi lega un ricordo personale. L’ho conosciuto dapprima attraverso le copertine dei suoi libri che riguardavano diversi argomenti e, soprattutto, attraverso alcune edizioni legate ai libri di Franco Cassano e ai miei studi; poi, attraverso la conoscenza di alcune persone della sua famiglia, in particolare Giovanni e poi anche Paola. In seguito, l’ho conosciuto personalmente durante la mia prima campagna elettorale del 2004: aveva un sorriso stampato in faccia pieno di gentilezza e di ironia. Era un comunista ironico e, siccome il senso dello humour tra i comunisti non era diffusissimo, io lo amavo molto proprio per questo. Adesso, Paola mi sta accompagnando attraverso la realtà editoriale di Diego De Donato, che mi ha molto stupito. Ho visto, infatti, che ci sono pubblicazioni di tutti i tipi e di generi diversi che sono molto interessanti, con formati editoriali e copertine sempre diverse e di grande fantasia e creatività. Credo che dietro a ogni copertina ci sia un autore molto importante. De Donato non badava a spese, questo lo sanno tutti. Ha dato vita a un’avventura editoriale memorabile che noi abbiamo voluto sostenere come Regione Puglia. Siamo molto felici che Diego De Donato, attraverso i suoi, sia tornato nel cuore di Bari vecchia”.

Così, questa mattina, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano alla mostra su “Visioni, passioni, legami. Diego De Donato editore”, a Bari nella sala Murat, che racconta l’itinerario intellettuale di un punto di riferimento storico per la vita culturale di Bari.