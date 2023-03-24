Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 24 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 56
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 13
Provincia di Foggia: 10
Provincia di Lecce: 31
Provincia di Taranto: 23
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
1.789
Persone attualmente positive
69
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.618.266
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.195
Provincia di Bat: 136.161
Provincia di Brindisi: 156.070
Provincia di Foggia: 226.424
Provincia di Lecce: 347.137
Provincia di Taranto: 219.197
Residenti fuori regione: 17.181
Provincia in definizione: 5.387