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Puglia: 1629752 positivi a test corona virus, incremento di 145 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

24 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 24 marzo 2023

145

Nuovi casi

3.641

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 56
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 13
Provincia di Foggia: 10
Provincia di Lecce: 31
Provincia di Taranto: 23
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
1.789

Persone attualmente positive

69

Persone ricoverate in area non critica

4

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.629.752

Casi totali

13.895.823

Test eseguiti

1.618.266

Persone guarite

9.697

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.195
Provincia di Bat: 136.161
Provincia di Brindisi: 156.070
Provincia di Foggia: 226.424
Provincia di Lecce: 347.137
Provincia di Taranto: 219.197
Residenti fuori regione: 17.181
Provincia in definizione: 5.387

 

 

 

 

 

 

 

 


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