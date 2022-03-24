Uno studente 31enne alla guida del muletto, l’altro occupante rimasto con le gambe incastrate sotto il mezzo durante una manovra. Questa, secondo ricostruzioni, la dinamica dell’incidente per cause da dettagliare avvenuto ieri a Brindisi. Il tirocinante, 21 anni, di San Michele Salentino, è stato trasportato all’ospedale “Perrino” in codice rosso. Non è comunque in gravi condizioni. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo e dell’area dell’incidente.

Di seguito le note di Danese yacht e Its Logistica, tratte da brindisireport.it:



L’azienda “Cantiere Navale Danese Yacht Service” di Brindisi esprime rammarico per quanto accaduto questa mattina durante lo svolgimento dell’ultima lezione relativa al modulo di infrastrutture logistiche del corso Its tecnico superiore del trasporto navale e augura una pronta e piena guarigione allo studente coinvolto nell’incidente che si è verificato negli spazi messi a disposizione dall’azienda per consentire lo svolgimento delle attività formative. Vale la pena sottolineare quanto sia stato fondamentale il pieno rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di tutti per scongiurare un epilogo ben più tragico dell’episodio.

—–

L’Its Logistica Puglia esprime il proprio rammarico per l’infortunio occorso questa mattina a uno studente del corso di Trasporto Navale durante un laboratorio d’impresa presso il Cantiere Danese Yachting Service di Brindisi. Il presidente Silvio Busico e il direttore Luigia Tocci, immediatamente accorsi all’ospedale Perrino per sincerarsi personalmente delle condizioni del giovane, si associano nel ringraziare il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi e i sanitari del 118 per l’immediato intervento, sottolineando come il rispetto delle norme di sicurezza nella struttura ospitante e la pronta reazione di docente e tutor formativo abbiano giocato un ruolo cruciale nello scongiurare il peggio. L’Its Logistica Puglia ringrazia inoltre il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per il messaggio di solidarietà e vicinanza al corsista e all’istituto espresso in Commissione lavoro al Senato.