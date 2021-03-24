Dal comunicato diffuso da Casartigiani Taranto dopo il confronto odierno fra organizzazioni del partenariato socioeconomico e presidente della Regione Puglia:
“Soprattutto in vista del weekend delle Palme, della Settimana Santa e del giorno di Pasquetta, il Governatore invita le amministrazioni comunali ad adottare provvedimenti omogenei su tutto il territorio pugliese relativamente alla chiusura degli esercizi commerciali nei giorni di festa. Inoltre il Presidente emanerà una nuova ordinanza regionale con la quale disporrà la chiusura di tutte le attività (quelle attualmente aperte in zona rossa) alle ore 19:30, ad eccezione del settore alimentare (incluse le pasticcerie), farmacie, parafarmacie e benzinai.”
Casartigiani Taranto, nello stesso comunicato, evidenzia con il responsabile Stefano Castronuovo che “dopo Pasqua non accetteremo ulteriori restrizioni”.
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Aggiornamento qui:
Puglia zona rossa rafforzata: ordinanza urgente TESTO Del presidente della Regione