Vincenzo De Luca che “promette” l’uso di lanciafiamme apre il video montato da Naomi Campbell. La modella statunitense esorta l’America a prendere esempio da quel presidente di Regione e da vari sindaci italiani le cui esternazioni non sono passate inosservate, come quella del sindaco Tutolo di Lucera o quella del sindaco di Gualdo Tadino e altri ancora. Antonio Decaro, sindaco di Bari che rimanda a casa cittadini da zone all’aperto, immortalato in video che hanno fatto il giro del mondo, è presente anche nel video diffuso su Instagram da Naomi Campbell.