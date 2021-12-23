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Puglia: 290328 positivi a test corona virus, incremento di 1134 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Dicembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 dicembre 2021

1.134

Nuovi casi

40.705

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 354
Provincia di Bat: 136
Provincia di Brindisi: 147
Provincia di Foggia: 158
Provincia di Lecce: 223
Provincia di Taranto: 87
Residenti fuori regione: 23
Provincia in definizione: 6
9.004

Persone attualmente positive

166

Persone ricoverate in area non critica

26

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

290.328

Casi totali

5.317.777

Test eseguiti

274.377

Persone guarite

6.947

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 104.186
Provincia di Bat: 29.547
Provincia di Brindisi: 23.739
Provincia di Foggia: 52.033
Provincia di Lecce: 35.106
Provincia di Taranto: 44.017
Residenti fuori regione: 1.149
Provincia in definizione: 551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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