Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 354
Provincia di Bat: 136
Provincia di Brindisi: 147
Provincia di Foggia: 158
Provincia di Lecce: 223
Provincia di Taranto: 87
Residenti fuori regione: 23
Provincia in definizione: 6
9.004
Persone attualmente positive
166
Persone ricoverate in area non critica
26
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 104.186
Provincia di Bat: 29.547
Provincia di Brindisi: 23.739
Provincia di Foggia: 52.033
Provincia di Lecce: 35.106
Provincia di Taranto: 44.017
Residenti fuori regione: 1.149
Provincia in definizione: 551