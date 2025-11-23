La provincia di Lecce è quella con il maggior numero di votanti fino alle 12. Non arriva al 10 per cento. La città metropolitana di Bari segue a ruota: 9 per cento. La provincia di Foggia è quella con l’affluenza più bassa: 6,7 per cento circa. Quella di Taranto un po’ più su: 7,18 per cento. Le altre, in linea con il dato regionale che è intorno all’8,5 per cento. La Puglia, in generale, si attesta sull’8,5 per cento dei votanti. Un calo notevole rispetto al 12 per cento di cinque anni fa.
fonte: Eligendo. Il dato in corsivo si riferisce alla percentuale delle ore 12 nelle elezioni regionali 2020
|
PUGLIA
|
4.030 su 4.032
|
8,53
|
12,04
|BARI
|1.224 su 1.224
|9,00
|12,95
|ACQUAVIVA DELLE FONTI
|20 su 20
|9,45
|13,09
|ADELFIA
|16 su 16
|7,77
|11,26
|ALBEROBELLO
|9 su 9
|6,95
|10,21
|ALTAMURA
|60 su 60
|7,49
|10,89
|BARI
|344 su 344
|10,78
|14,77
|BINETTO
|2 su 2
|9,19
|13,12
|BITETTO
|11 su 11
|8,40
|15,95
|BITONTO
|51 su 51
|8,95
|12,52
|BITRITTO
|11 su 11
|10,18
|11,92
|CAPURSO
|15 su 15
|9,20
|13,02
|CASAMASSIMA
|16 su 16
|6,83
|9,91
|CASSANO DELLE MURGE
|13 su 13
|8,52
|11,99
|CASTELLANA GROTTE
|18 su 18
|9,14
|14,83
|CELLAMARE
|6 su 6
|8,59
|12,68
|CONVERSANO
|23 su 23
|8,30
|14,64
|CORATO
|44 su 44
|6,83
|15,43
|GIOIA DEL COLLE
|25 su 25
|9,31
|12,16
|GIOVINAZZO
|23 su 23
|10,78
|13,38
|GRAVINA IN PUGLIA
|34 su 34
|7,18
|10,02
|GRUMO APPULA
|12 su 12
|8,22
|14,73
|LOCOROTONDO
|12 su 12
|7,48
|14,62
|MODUGNO
|34 su 34
|11,15
|15,92
|MOLA DI BARI
|28 su 28
|5,92
|9,55
|MOLFETTA
|60 su 60
|8,52
|11,95
|MONOPOLI
|52 su 52
|8,28
|11,71
|NOCI
|17 su 17
|9,29
|12,50
|NOICATTARO
|22 su 22
|8,46
|11,63
|PALO DEL COLLE
|20 su 20
|8,88
|14,73
|POGGIORSINI
|2 su 2
|8,27
|11,78
|POLIGNANO A MARE
|18 su 18
|7,37
|10,82
|PUTIGNANO
|25 su 25
|12,18
|13,79
|RUTIGLIANO
|19 su 19
|7,64
|10,81
|RUVO DI PUGLIA
|23 su 23
|8,30
|11,26
|SAMMICHELE DI BARI
|8 su 8
|8,06
|8,46
|SANNICANDRO DI BARI
|11 su 11
|7,54
|10,16
|SANTERAMO IN COLLE
|23 su 23
|8,41
|11,35
|TERLIZZI
|22 su 22
|8,47
|11,87
|TORITTO
|10 su 10
|6,29
|9,97
|TRIGGIANO
|30 su 30
|7,35
|12,56
|TURI
|13 su 13
|7,96
|9,99
|VALENZANO
|22 su 22
|10,17
|13,18
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|397 su 410
|8,38
|12,76
|ANDRIA
|97 su 110
|9,26
|15,10
|BARLETTA
|104 su 104
|9,88
|12,70
|BISCEGLIE
|50 su 50
|7,29
|10,37
|CANOSA DI PUGLIA
|32 su 32
|4,95
|8,90
|MARGHERITA DI SAVOIA
|13 su 13
|7,70
|11,06
|MINERVINO MURGE
|12 su 12
|5,99
|8,34
|SAN FERDINANDO DI PUGLIA
|14 su 14
|6,09
|9,83
|SPINAZZOLA
|7 su 7
|7,15
|9,60
|TRANI
|54 su 54
|9,02
|14,95
|TRINITAPOLI
|14 su 14
|7,02
|15,08
|BRINDISI
|378 su 378
|8,62
|11,53
|BRINDISI
|80 su 80
|8,94
|11,71
|CAROVIGNO
|15 su 15
|9,58
|9,74
|CEGLIE MESSAPICA
|22 su 22
|7,11
|12,72
|CELLINO SAN MARCO
|7 su 7
|9,23
|10,46
|CISTERNINO
|12 su 12
|8,37
|10,66
|ERCHIE
|9 su 9
|7,26
|15,03
|FASANO
|37 su 37
|8,10
|9,96
|FRANCAVILLA FONTANA
|30 su 30
|7,71
|11,17
|LATIANO
|14 su 14
|7,31
|15,33
|MESAGNE
|27 su 27
|11,02
|10,99
|ORIA
|13 su 13
|8,55
|11,01
|OSTUNI
|31 su 31
|9,58
|11,18
|SAN DONACI
|7 su 7
|10,73
|9,90
|SAN MICHELE SALENTINO
|6 su 6
|8,19
|9,88
|SAN PANCRAZIO SALENTINO
|10 su 10
|8,76
|10,19
|SAN PIETRO VERNOTICO
|16 su 16
|9,18
|11,47
|SAN VITO DEI NORMANNI
|19 su 19
|6,88
|13,14
|TORCHIAROLO
|5 su 5
|8,25
|16,01
|TORRE SANTA SUSANNA
|11 su 11
|6,69
|10,96
|VILLA CASTELLI
|7 su 7
|10,04
|13,47
|FOGGIA
|652 su 652
|7,18
|10,66
|ACCADIA
|3 su 3
|6,43
|13,11
|ALBERONA
|2 su 2
|3,14
|5,47
|ANZANO DI PUGLIA
|2 su 2
|4,38
|3,13
|APRICENA
|15 su 15
|9,63
|12,00
|ASCOLI SATRIANO
|6 su 6
|5,05
|8,63
|BICCARI
|3 su 3
|7,03
|9,41
|BOVINO
|5 su 5
|4,83
|6,08
|CAGNANO VARANO
|9 su 9
|4,71
|12,60
|CANDELA
|3 su 3
|10,51
|9,92
|CARAPELLE
|5 su 5
|7,10
|10,37
|CARLANTINO
|2 su 2
|3,21
|4,22
|CARPINO
|5 su 5
|4,68
|7,40
|CASALNUOVO MONTEROTARO
|2 su 2
|4,78
|6,41
|CASALVECCHIO DI PUGLIA
|2 su 2
|4,27
|9,71
|CASTELLUCCIO DEI SAURI
|2 su 2
|6,10
|8,20
|CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
|2 su 2
|4,01
|4,99
|CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
|2 su 2
|4,65
|6,38
|CELENZA VALFORTORE
|2 su 2
|4,27
|6,47
|CELLE DI SAN VITO
|1 su 1
|6,69
|6,76
|CERIGNOLA
|50 su 50
|5,44
|8,70
|CHIEUTI
|2 su 2
|3,91
|6,87
|DELICETO
|5 su 5
|6,75
|9,27
|FAETO
|1 su 1
|3,26
|3,45
|FOGGIA
|147 su 147
|8,85
|13,55
|ISCHITELLA
|4 su 4
|5,36
|8,51
|ISOLE TREMITI
|2 su 2
|10,40
|13,78
|LESINA
|6 su 6
|6,41
|10,84
|LUCERA
|33 su 33
|8,00
|12,21
|MANFREDONIA
|59 su 59
|9,03
|12,37
|MATTINATA
|6 su 6
|7,29
|12,35
|MONTE SANT’ANGELO
|17 su 17
|8,11
|9,66
|MONTELEONE DI PUGLIA
|3 su 3
|6,04
|11,33
|MOTTA MONTECORVINO
|1 su 1
|6,93
|6,82
|ORDONA
|2 su 2
|7,48
|19,27
|ORSARA DI PUGLIA
|4 su 4
|6,07
|6,17
|ORTA NOVA
|16 su 16
|6,37
|9,53
|PANNI
|2 su 2
|3,30
|5,07
|PESCHICI
|4 su 4
|5,09
|6,73
|PIETRAMONTECORVINO
|3 su 3
|5,10
|8,10
|POGGIO IMPERIALE
|3 su 3
|5,74
|9,25
|RIGNANO GARGANICO
|2 su 2
|6,96
|8,60
|ROCCHETTA SANT’ANTONIO
|2 su 2
|7,27
|10,86
|RODI GARGANICO
|4 su 4
|5,68
|10,05
|ROSETO VALFORTORE
|2 su 2
|1,47
|3,33
|SAN GIOVANNI ROTONDO
|26 su 26
|7,33
|10,93
|SAN MARCO IN LAMIS
|18 su 18
|7,78
|9,02
|SAN MARCO LA CATOLA
|2 su 2
|1,96
|2,52
|SAN NICANDRO GARGANICO
|22 su 22
|5,05
|6,71
|SAN PAOLO DI CIVITATE
|6 su 6
|5,43
|6,68
|SAN SEVERO
|56 su 56
|5,90
|10,63
|SANT’AGATA DI PUGLIA
|3 su 3
|4,97
|8,73
|SERRACAPRIOLA
|5 su 5
|4,88
|11,44
|STORNARA
|4 su 4
|8,75
|8,28
|STORNARELLA
|4 su 4
|7,02
|10,18
|TORREMAGGIORE
|17 su 17
|8,40
|9,40
|TROIA
|7 su 7
|8,49
|9,45
|VICO DEL GARGANO
|10 su 10
|3,63
|8,00
|VIESTE
|14 su 14
|8,10
|8,79
|VOLTURARA APPULA
|1 su 1
|3,04
|3,96
|VOLTURINO
|2 su 2
|6,20
|8,06
|ZAPPONETA
|2 su 2
|5,72
|11,60
|LECCE
|825 su 825
|9,40
|12,18
|ALESSANO
|7 su 7
|8,03
|8,67
|ALEZIO
|5 su 5
|7,61
|10,56
|ALLISTE
|7 su 7
|7,27
|7,92
|ANDRANO
|5 su 5
|8,12
|10,82
|ARADEO
|9 su 9
|6,50
|8,57
|ARNESANO
|4 su 4
|11,07
|14,11
|BAGNOLO DEL SALENTO
|2 su 2
|9,44
|15,95
|BOTRUGNO
|3 su 3
|7,73
|11,11
|CALIMERA
|7 su 7
|12,71
|17,43
|CAMPI SALENTINA
|10 su 10
|11,36
|12,63
|CANNOLE
|2 su 2
|10,94
|10,46
|CAPRARICA DI LECCE
|3 su 3
|12,08
|10,46
|CARMIANO
|10 su 10
|11,05
|11,81
|CARPIGNANO SALENTINO
|5 su 5
|8,51
|10,47
|CASARANO
|23 su 23
|8,21
|14,26
|CASTRI DI LECCE
|3 su 3
|11,90
|17,33
|CASTRIGNANO DE’ GRECI
|5 su 5
|7,08
|8,67
|CASTRIGNANO DEL CAPO
|6 su 6
|6,97
|8,68
|CASTRO
|3 su 3
|10,11
|12,85
|CAVALLINO
|10 su 10
|11,57
|12,67
|COLLEPASSO
|6 su 6
|7,51
|10,38
|COPERTINO
|26 su 26
|8,66
|11,21
|CORIGLIANO D’OTRANTO
|5 su 5
|10,87
|16,84
|CORSANO
|5 su 5
|6,59
|7,80
|CURSI
|4 su 4
|9,50
|12,21
|CUTROFIANO
|9 su 9
|9,37
|12,73
|DISO
|3 su 3
|10,71
|12,76
|GAGLIANO DEL CAPO
|5 su 5
|7,07
|10,14
|GALATINA
|28 su 28
|10,98
|11,51
|GALATONE
|15 su 15
|7,39
|10,34
|GALLIPOLI
|24 su 24
|9,17
|10,73
|GIUGGIANELLO
|1 su 1
|13,98
|11,61
|GIURDIGNANO
|2 su 2
|7,79
|9,94
|GUAGNANO
|6 su 6
|9,54
|11,73
|LECCE
|102 su 102
|11,85
|15,04
|LEQUILE
|7 su 7
|11,69
|12,91
|LEVERANO
|12 su 12
|9,11
|10,44
|LIZZANELLO
|11 su 11
|10,60
|12,47
|MAGLIE
|17 su 17
|10,99
|18,48
|MARTANO
|10 su 10
|7,72
|16,37
|MARTIGNANO
|2 su 2
|11,91
|13,00
|MATINO
|12 su 12
|5,82
|9,24
|MELENDUGNO
|8 su 8
|9,79
|10,70
|MELISSANO
|7 su 7
|7,31
|9,35
|MELPIGNANO
|3 su 3
|12,80
|15,72
|MIGGIANO
|3 su 3
|10,08
|10,56
|MINERVINO DI LECCE
|4 su 4
|9,50
|8,85
|MONTERONI DI LECCE
|11 su 11
|9,25
|16,15
|MONTESANO SALENTINO
|3 su 3
|11,42
|9,11
|MORCIANO DI LEUCA
|4 su 4
|6,94
|7,19
|MURO LECCESE
|5 su 5
|9,08
|11,25
|NARDO’
|33 su 33
|12,00
|12,18
|NEVIANO
|5 su 5
|7,56
|12,63
|NOCIGLIA
|3 su 3
|9,10
|10,51
|NOVOLI
|7 su 7
|10,17
|13,27
|ORTELLE
|3 su 3
|10,01
|9,44
|OTRANTO
|6 su 6
|8,51
|11,73
|PALMARIGGI
|2 su 2
|10,87
|13,21
|PARABITA
|10 su 10
|7,93
|10,25
|PATU’
|2 su 2
|9,71
|13,21
|POGGIARDO
|6 su 6
|9,40
|10,82
|PORTO CESAREO
|6 su 6
|11,73
|13,16
|PRESICCE-ACQUARICA
|12 su 12
|6,56
|11,96
|RACALE
|11 su 11
|8,60
|13,25
|RUFFANO
|10 su 10
|5,66
|8,13
|SALICE SALENTINO
|7 su 7
|11,29
|11,93
|SALVE
|5 su 5
|6,29
|8,66
|SAN CASSIANO
|2 su 2
|10,43
|12,36
|SAN CESARIO DI LECCE
|7 su 7
|12,16
|13,79
|SAN DONATO DI LECCE
|5 su 5
|10,64
|12,26
|SAN PIETRO IN LAMA
|4 su 4
|10,30
|15,71
|SANARICA
|2 su 2
|7,71
|10,05
|SANNICOLA
|7 su 7
|8,87
|8,90
|SANTA CESAREA TERME
|4 su 4
|9,38
|11,75
|SCORRANO
|8 su 8
|8,41
|10,36
|SECLI’
|2 su 2
|6,80
|9,86
|SOGLIANO CAVOUR
|4 su 4
|10,06
|17,84
|SOLETO
|5 su 5
|11,36
|13,00
|SPECCHIA
|5 su 5
|6,64
|8,55
|SPONGANO
|4 su 4
|7,69
|9,75
|SQUINZANO
|18 su 18
|10,15
|12,75
|STERNATIA
|3 su 3
|11,54
|15,17
|SUPERSANO
|4 su 4
|5,77
|9,56
|SURANO
|2 su 2
|8,96
|8,43
|SURBO
|13 su 13
|9,90
|15,25
|TAURISANO
|14 su 14
|5,19
|7,28
|TAVIANO
|11 su 11
|6,75
|10,46
|TIGGIANO
|3 su 3
|8,09
|11,13
|TREPUZZI
|13 su 13
|13,07
|13,66
|TRICASE
|21 su 21
|8,43
|13,18
|TUGLIE
|6 su 6
|7,56
|10,50
|UGENTO
|14 su 14
|5,78
|7,93
|UGGIANO LA CHIESA
|4 su 4
|7,23
|17,32
|VEGLIE
|12 su 12
|9,14
|15,50
|VERNOLE
|9 su 9
|8,47
|10,35
|ZOLLINO
|2 su 2
|11,32
|13,55
|TARANTO
|543 su 543
|7,69
|11,23
|AVETRANA
|8 su 8
|5,92
|8,77
|CAROSINO
|6 su 6
|7,50
|10,35
|CASTELLANETA
|19 su 19
|9,48
|11,33
|CRISPIANO
|13 su 13
|8,17
|10,78
|FAGGIANO
|4 su 4
|7,49
|11,37
|FRAGAGNANO
|5 su 5
|10,12
|10,22
|GINOSA
|22 su 22
|6,65
|8,98
|GROTTAGLIE
|27 su 27
|5,95
|9,68
|LATERZA
|14 su 14
|8,25
|15,97
|LEPORANO
|6 su 6
|7,89
|11,82
|LIZZANO
|9 su 9
|7,43
|9,69
|MANDURIA
|30 su 30
|10,46
|13,45
|MARTINA FRANCA
|44 su 44
|9,83
|12,10
|MARUGGIO
|5 su 5
|9,02
|11,93
|MASSAFRA
|26 su 26
|6,34
|11,34
|MONTEIASI
|5 su 5
|7,92
|11,49
|MONTEMESOLA
|4 su 4
|6,17
|14,08
|MONTEPARANO
|2 su 2
|8,11
|10,55
|MOTTOLA
|18 su 18
|7,33
|8,59
|PALAGIANELLO
|6 su 6
|8,05
|9,75
|PALAGIANO
|14 su 14
|8,35
|12,21
|PULSANO
|9 su 9
|8,22
|12,46
|ROCCAFORZATA
|2 su 2
|8,89
|13,49
|SAN GIORGIO IONICO
|13 su 13
|7,12
|9,61
|SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
|8 su 8
|6,17
|9,52
|SAVA
|15 su 15
|9,65
|9,43
|STATTE
|13 su 13
|6,39
|10,47
|TARANTO
|191 su 191
|7,02
|11,43
|TORRICELLA
|5 su 5
|8,10
|12,35