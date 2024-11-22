Di seguito il comunicato:



L’infanzia passata tra i vicoli di Napoli, divisa tra il gioco e il compito assegnato dalla Camorra, nell’adattamento teatrale di un intenso romanzo di Roberto Saviano. Al Teatro Kismet di Bari va in scena sabato 23 novembre alle ore 21 e domenica 24 novembre alle ore 18 Cuore puro. Favola nera per Camorra e pallone, nuovo appuntamento della Stagione 2024.25 “Attraversamenti”, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Uno spettacolo che rinnova la collaborazione artistica tra lo scrittore da sempre attento al mondo della criminalità organizzata e il regista Mario Gelardi, dopo le trasposizioni sul palcoscenico di Gomorra (2007), Santos (2010) e La paranza dei bambini (2017). Vito Amato, Emanuele Cangiano, Carlo Di Maro, Francesco Ferrante e Antonella Romano sono gli interpreti di questa favola nera che vede protagonisti tre ragazzini assoldati dalla camorra come vedette, il cui compito è giocare a calcetto in una piazza e avvisare quando arriva la polizia o qualcuno sospetto.

Una storia vissuta attraverso lo sguardo disilluso di una giovane madre consapevole del destino che tocca al figlio, sapendo che, come la città, potrà fare poco per proteggere i suoi figli dal male. Un racconto ambientato a Napoli ma non necessariamente napoletano, che rievoca, infatti, il cinema di Ken Loach (Sweet Sixteen, My name is Joe). “Cuore puro per me è una gioia semplice: è la gioia di una partita a pallone fatta per strada, da piccoli – spiega Saviano in una intervista – E adesso che per strada a pallone non gioco più, mi piace rivivere quei momenti e restituirne la spensieratezza tutta infantile, la convinzione irrazionale che un giorno le cose possano cambiare, e non solo per noi stessi. Mi piace pensare che la mia terra, nonostante tutto, abbia ancora qualcosa da offrire”.

I biglietti della Stagione serale ‘Attraversamenti’ al Teatro Kismet partono da un prezzo di 15 euro, acquistabili al botteghino (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. Per informazioni si può chiamare il numero 335 805 22 11 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it. Botteghino attivo dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle 19.00 e due ore prima dello spettacolo).

Sabato 23 novembre nel foyer del teatro sarà presente un book corner a cura della libreria Un panda sulla luna.

La Stagione 2024.25 è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

SCHEDA ARTISTICA

Sardegna Teatro | Fondazione Luzzati Teatro della Tosse | Teatro Sannazaro

CUORE PURO. Favola nera per camorra e pallone

di ROBERTO SAVIANO

scrittura e regia di MARIO GELARDI

con VITO AMATO, EMANUELE CANGIANO, CARLO DI MARO, FRANCESCO FERRANTE e con ANTONELLA ROMANO

musiche originali MOKADELIC

scene VINCENZO LEONE

costumi RACHELE NUZZO

disegno luci LOÏC FRANÇOIS HAMELIN

aiuto regia MARIO ASCIONE

collaborazione ai dialoghi LEONARDO TOMASI

illustrazione MARIA TERESA PALLADINO

foto di scena RENATO ESPOSITO

(foto: Renato Esposito)