Di seguito il comunicato:
L’infanzia passata tra i vicoli di Napoli, divisa tra il gioco e il compito assegnato dalla Camorra, nell’adattamento teatrale di un intenso romanzo di Roberto Saviano. Al Teatro Kismet di Bari va in scena sabato 23 novembre alle ore 21 e domenica 24 novembre alle ore 18 Cuore puro. Favola nera per Camorra e pallone, nuovo appuntamento della Stagione 2024.25 “Attraversamenti”, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.
Uno spettacolo che rinnova la collaborazione artistica tra lo scrittore da sempre attento al mondo della criminalità organizzata e il regista Mario Gelardi, dopo le trasposizioni sul palcoscenico di Gomorra (2007), Santos (2010) e La paranza dei bambini (2017). Vito Amato, Emanuele Cangiano, Carlo Di Maro, Francesco Ferrante e Antonella Romano sono gli interpreti di questa favola nera che vede protagonisti tre ragazzini assoldati dalla camorra come vedette, il cui compito è giocare a calcetto in una piazza e avvisare quando arriva la polizia o qualcuno sospetto.
Una storia vissuta attraverso lo sguardo disilluso di una giovane madre consapevole del destino che tocca al figlio, sapendo che, come la città, potrà fare poco per proteggere i suoi figli dal male. Un racconto ambientato a Napoli ma non necessariamente napoletano, che rievoca, infatti, il cinema di Ken Loach (Sweet Sixteen, My name is Joe). “Cuore puro per me è una gioia semplice: è la gioia di una partita a pallone fatta per strada, da piccoli – spiega Saviano in una intervista – E adesso che per strada a pallone non gioco più, mi piace rivivere quei momenti e restituirne la spensieratezza tutta infantile, la convinzione irrazionale che un giorno le cose possano cambiare, e non solo per noi stessi. Mi piace pensare che la mia terra, nonostante tutto, abbia ancora qualcosa da offrire”.
I biglietti della Stagione serale ‘Attraversamenti’ al Teatro Kismet partono da un prezzo di 15 euro, acquistabili al botteghino (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. Per informazioni si può chiamare il numero 335 805 22 11 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it. Botteghino attivo dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle 19.00 e due ore prima dello spettacolo).
Sabato 23 novembre nel foyer del teatro sarà presente un book corner a cura della libreria Un panda sulla luna.
La Stagione 2024.25 è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.
SCHEDA ARTISTICA
Sardegna Teatro | Fondazione Luzzati Teatro della Tosse | Teatro Sannazaro
CUORE PURO. Favola nera per camorra e pallone
di ROBERTO SAVIANO
scrittura e regia di MARIO GELARDI
con VITO AMATO, EMANUELE CANGIANO, CARLO DI MARO, FRANCESCO FERRANTE e con ANTONELLA ROMANO
musiche originali MOKADELIC
scene VINCENZO LEONE
costumi RACHELE NUZZO
disegno luci LOÏC FRANÇOIS HAMELIN
aiuto regia MARIO ASCIONE
collaborazione ai dialoghi LEONARDO TOMASI
illustrazione MARIA TERESA PALLADINO
foto di scena RENATO ESPOSITO
(foto: Renato Esposito)