Marco Lacarra non sarà domani alla Camera per presentare la sua proposta di legge per la riforma della medicina territoriale. Il parlamentare pugliese e segretario regionale del partito democratico è in quarantena fiduciaria in relazione alle prescrizioni per il contrasto al corona virus, come lui stesso ha comunicato oggi pomeriggio, e prenderà parte ai lavori da remoto.

Lacarra ieri era sul palco con il sindaco di Taranto prossimo a lasciare per il commissariamento, con il presidente della Regione Puglia, con l’ex ministro Boccia e vari altri esponenti.

Sette parlamentari della Camera sono positivi a test corona virus. Lo ha comunicato in una riunione, secondo fonti parlamentari, il presidente, stando al resoconto dell’Adnkronos.

Questo dà la misura di quanto sia necessaria tuttora la cautela massima perché i contagi non cessano e la situazione di rischio non appartiene al passato.

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