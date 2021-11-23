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Corona virus: in quarantena il segretario del Pd pugliese, sette deputati positivi a test Marco Lacarra, che ieri era al comizio di Taranto, non sarà domani in presenza alla presentazione della sua proposta di legge sulla medicina territoriale

23 Novembre 2021
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Marco Lacarra non sarà domani alla Camera per presentare la sua proposta di legge per la riforma della medicina territoriale. Il parlamentare pugliese e segretario regionale del partito democratico è in quarantena fiduciaria in relazione alle prescrizioni per il contrasto al corona virus, come lui stesso ha comunicato oggi pomeriggio, e prenderà parte ai lavori da remoto.

IMG 20211122 184941Lacarra ieri era sul palco con il sindaco di Taranto prossimo a lasciare per il commissariamento, con il presidente della Regione Puglia, con l’ex ministro Boccia e vari altri esponenti.

Sette parlamentari della Camera sono positivi a test corona virus. Lo ha comunicato in una riunione, secondo fonti parlamentari, il presidente, stando al resoconto dell’Adnkronos.

Questo dà la misura di quanto sia necessaria tuttora la cautela massima perché i contagi non cessano e la situazione di rischio non appartiene al passato.

Aggiornamento qui:

Segretario del Pd pugliese in quarantena, la sua ricostruzione dei fatti dopo il comizio di Taranto E promette una denuncia a chi “crea allarmismi e fare scandalo senza, peraltro, avere alcuna contezza dei fatti”


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