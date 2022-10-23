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Puglia: 1509728 positivi a test corona virus, incremento di 1018 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 ottobre 2022

1.018

Nuovi casi

8.051

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 306
Provincia di Bat: 44
Provincia di Brindisi: 117
Provincia di Foggia: 90
Provincia di Lecce: 336
Provincia di Taranto: 116
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 4
14.397

Persone attualmente positive

155

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.509.728

Casi totali

12.924.122

Test eseguiti

1.486.183

Persone guarite

9.148

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 486.571
Provincia di Bat: 128.911
Provincia di Brindisi: 143.342
Provincia di Foggia: 212.303
Provincia di Lecce: 312.891
Provincia di Taranto: 204.649
Residenti fuori regione: 15.921
Provincia in definizione: 5.140

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