Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 306
Provincia di Bat: 44
Provincia di Brindisi: 117
Provincia di Foggia: 90
Provincia di Lecce: 336
Provincia di Taranto: 116
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 4
14.397
Persone attualmente positive
155
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.486.183
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 486.571
Provincia di Bat: 128.911
Provincia di Brindisi: 143.342
Provincia di Foggia: 212.303
Provincia di Lecce: 312.891
Provincia di Taranto: 204.649
Residenti fuori regione: 15.921
Provincia in definizione: 5.140