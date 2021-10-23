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Galatina, svastica sul portone della sede Cgil: “atti vandalici di tipo nazista” Osservatorio regionale

23 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Ancora un attacco alla Cgil, con atti vandalici di tipo nazista sull’ingresso della Camera del Lavoro di Galatina, in provincia di Lecce. E’ chiaro che questi episodi non sono slegati dal clima di intimidazione e violenza che ha portato alla devastazione della sede nazionale della Cgil a Roma durante una manifestazione capeggiata dai leader neofascisti di Forza Nuova. Svastiche e scritte inneggianti alla violenza arrivano questa volta nel Salento. Ma questo non ci farà rinunciare a richiedere a gran voce lo scioglimento delle formazioni neofasciste e a vigilare sugli atti di violenza contro la democrazia, che in Italia è nata dall’antifascismo. La mano di individui codardi ed ignobili, capaci di agire nell’ombra non ci spaventa, anzi ci sprona ad essere ancora più vigili e presenti nel difendere le nostre comunità e le sedi democratiche in cui si difende il lavoro”. Lo dichiara Antonella Morga, coordinatrice dell’osservatorio sui neofascismi, attivato dalla Regione Puglia.


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