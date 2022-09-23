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Puglia: 1471377 positivi a test corona virus, incremento di 805 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Settembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 settembre 2022

805

Nuovi casi

8.011

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 275
Provincia di Bat: 51
Provincia di Brindisi: 86
Provincia di Foggia: 94
Provincia di Lecce: 189
Provincia di Taranto: 92
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 8
9.083

Persone attualmente positive

98

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.471.377

Casi totali

12.658.742

Test eseguiti

1.453.225

Persone guarite

9.069

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 474.035
Provincia di Bat: 126.983
Provincia di Brindisi: 138.985
Provincia di Foggia: 208.225
Provincia di Lecce: 302.679
Provincia di Taranto: 199.935
Residenti fuori regione: 15.515
Provincia in definizione: 5.020

 

 

 

 

 

 

 

 


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