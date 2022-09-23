Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 settembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 275
Provincia di Bat: 51
Provincia di Brindisi: 86
Provincia di Foggia: 94
Provincia di Lecce: 189
Provincia di Taranto: 92
Residenti fuori regione: 10
Provincia in definizione: 8
9.083
Persone attualmente positive
98
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.453.225
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 474.035
Provincia di Bat: 126.983
Provincia di Brindisi: 138.985
Provincia di Foggia: 208.225
Provincia di Lecce: 302.679
Provincia di Taranto: 199.935
Residenti fuori regione: 15.515
Provincia in definizione: 5.020