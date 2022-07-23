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4 Maggio 2026
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Puglia: 1366695 positivi a test corona virus, incremento di 5102 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 luglio 2022

5.102

Nuovi casi

24.953

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.527
Provincia di Bat: 389
Provincia di Brindisi: 491
Provincia di Foggia: 579
Provincia di Lecce: 1.041
Provincia di Taranto: 921
Residenti fuori regione: 130
Provincia in definizione: 24
74.051

Persone attualmente positive

476

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.366.695

Casi totali

11.967.948

Test eseguiti

1.283.880

Persone guarite

8.764

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 444.549
Provincia di Bat: 120.373
Provincia di Brindisi: 128.608
Provincia di Foggia: 195.605
Provincia di Lecce: 276.036
Provincia di Taranto: 184.514
Residenti fuori regione: 12.482
Provincia in definizione: 4.528

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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