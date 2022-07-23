Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 luglio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.527
Provincia di Bat: 389
Provincia di Brindisi: 491
Provincia di Foggia: 579
Provincia di Lecce: 1.041
Provincia di Taranto: 921
Residenti fuori regione: 130
Provincia in definizione: 24
74.051
Persone attualmente positive
476
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
1.283.880
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 444.549
Provincia di Bat: 120.373
Provincia di Brindisi: 128.608
Provincia di Foggia: 195.605
Provincia di Lecce: 276.036
Provincia di Taranto: 184.514
Residenti fuori regione: 12.482
Provincia in definizione: 4.528