Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato lo schema di Accordo di cooperazione tra Regione e Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio regionale delle Arti e della Cultura con al centro il Progetto “C’era una volta un genio”, ovvero Carmelo Bene.

Il Ministero della Cultura tramite Avviso denominato Fondo Cultura 2021 ha inteso sostenere interventi per la tutela conservazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale italiano.

Il Dipartimento turismo economia della cultura/Polo biblio museale di Lecce ha partecipato al bando ministeriale con l’iniziativa “C’era una volta un genio” che verte sull’ allestimento e fruizione del Fondo Carmelo Bene.

Vale a dire il patrimonio librario documentario e collezionistico dell’attore e intellettuale salentino recentemente acquisito parte in proprietà parte in comodato d’uso gratuito dalla Regione Puglia e formato da biblioteca di 5750 volumi, da costumi e elementi di scena, arredi e effetti personali, archivio contenente scritti,documenti, foto, materiale bibliografico, eccetera.

Progetto ammesso a finanziamento di euro 475.628,03 a fronte di un costo totale dell’intervento pari a euro 634.228,03.

Al cofinanziamento di 158.600 euro a carico della Regione sarà data copertura con il costo del personale dipendente assegnato per la gestione del programma.

Quindi la convenzione tra Regione e il Teatro Pubblico Pugliese. Tra l’altro viene stabilito nell’atto che le parti collaboreranno, ciascuno in base alle proprie competenze e responsabilità alla realizzazione del progetto, promuovendo lo scambio di informazioni utili a concretizzare gli obiettivi concordati fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

Accordo valido sino all’ultimazione dei lavori, servizi e forniture la cui durata è stabilita entro tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio inerente il bando del Ministero della Cultura.

Verrà nominato il Comitato di attuazione. Per la Regione : direttore dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio, dirigente Struttura cooperazione territoriale europea e Poli bibliomuseali, il Rup del progetto.

Per il Teatro Pubblico Pugliese : il presidente e il responsabile attuazione delle Azioni.

Carmelo Pompilio Realino Antonio Bene(Campi Salentina-Lecce 1937- Roma 2002) è stato un attore, regista,filosofo, drammaturgo, scrittore. Uno dei protagonisti della Neoavanguardia teatrale italiana e europea, tra i fondatori del Nuovo teatro italiano. Autore prolifico si impegnò in diverse forme d’arte quali il concerto, poesia, cinema.

Nominato “ Chevalier des lettres et des arts” dal presidente della Repubblica francese Francois Mitterand.

(foto: fornita da Nino Sangerardi)