Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Martedì 23 giugno alle ore 10.00, nella Sala B del plesso degli Assessorati della Regione Puglia in via Gentile n. 52 a Bari, si terrà la presentazione in anteprima dei nuovi spot di sensibilizzazione ambientale dell’AroBa8 da titolo “Non è più la stessa storia”.
Interverranno:
o Debora Ciliento, assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Puglia
o Angelo Annese, sindaco di Monopoli
o Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano
o Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare
o Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari
o Donato Lamacchia, responsabile unico di procedimento AroBa8
o Francesco Roca, AD – Navita, capofila del Raggruppamento Temporaneo di Impresa