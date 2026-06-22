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“Non è più la stessa storia”: spot di sensibilizzazione ambientale dell’AroBa8 Stamattina presentazione

23 Giugno 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Martedì 23 giugno alle ore 10.00, nella Sala B del plesso degli Assessorati della Regione Puglia in via Gentile n. 52 a Bari, si terrà la presentazione in anteprima dei nuovi spot di sensibilizzazione ambientale dell’AroBa8 da titolo “Non è più la stessa storia”.

Interverranno:

o   Debora Ciliento, assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Puglia

o   Angelo Annese, sindaco di Monopoli

o   Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano

o   Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare

o   Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari

o   Donato Lamacchia, responsabile unico di procedimento AroBa8

o   Francesco Roca, AD – Navita, capofila del Raggruppamento Temporaneo di Impresa


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