Di seguito il comunicato:

Ha fatto tappa a Taranto il percorso “Road to Hackathon Opentusk 2026”, l’iniziativa promossa dalla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Crescita Digitale delle persone, del territorio e delle imprese, con il supporto di InnovaPuglia S.p.A., nell’ambito del progetto Opentusk.

La mattinata ha riunito istituzioni, università, imprese, Pubbliche Amministrazioni, professionisti, studenti ed esperti del settore in un momento di confronto sul contributo che i dati aperti possono offrire come leva di innovazione, sviluppo territoriale e trasformazione digitale.

Moderato da Gianluigi De Gennaro, professore associato presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’evento ha rappresentato il terzo appuntamento del roadshow regionale che culminerà nell’Hackathon finale del 1° ottobre 2026.

Ad aprire la prima parte della mattinata è stato il videomessaggio dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, che ha richiamato il valore strategico degli Open Data nelle politiche regionali di innovazione, crescita digitale e rafforzamento della competitività del sistema territoriale.

A seguire, è intervenuto l’avvocato Stefano Semeraro, Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di Taranto, ente ospitante della tappa, che ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni e attori locali per affrontare le sfide del territorio attraverso strumenti di conoscenza e programmazione sempre più efficaci.

A inquadrare il percorso Opentusk e le opportunità offerte dal patrimonio informativo pubblico regionale è stato Francesco Galdino Manghisi, Funzionario E.Q. della Sezione Crescita Digitale delle persone, del territorio e delle imprese della Regione Puglia. Nel suo intervento ha illustrato il lavoro svolto dalla Regione per favorire la pubblicazione, il riuso e la valorizzazione dei dati aperti, promuovendo la partecipazione dell’ecosistema territoriale alla costruzione di servizi e soluzioni innovative.

Uno dei momenti centrali della mattinata è stato il panel “Innovazione e Open Data: l’impatto dei dati per generare valore sul territorio”, che ha riunito esperienze e competenze provenienti da ambiti differenti: Francesca Cornelia Santacesaria, Responsabile ricerca e tirocini di Jonian Dolphin Conservation ETS, Vincenzo Cesareo, Presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Luigia Tocci, Direttore ITS Academy Mobilità, Antonio Prota, Componente del Direttivo di Assidema, Bianca Bronzino, Responsabile Innovazione e RTD di A.Re.T. Pugliapromozione e Vincenzo Giliberti, Digital Innovation Leader di TP Italia e docente a contratto del Politecnico di Bari.

Il confronto ha messo in evidenza come il valore dei dati non risieda soltanto nella loro disponibilità, ma soprattutto nella capacità di trasformarli in strumenti utili per leggere la realtà e orientare le decisioni. Dall’osservazione degli ecosistemi marini allo sviluppo economico locale, dalla formazione delle competenze fino ai processi di innovazione organizzativa, gli Open Data sono stati indicati come una risorsa strategica per comprendere bisogni, criticità e opportunità dei territori.

A offrire una testimonianza dal mondo dell’impresa innovativa è stata Mariarita Costanza, cofounder e CTO di Macnil e cofounder e CEO di Everywhere SB. Nel suo keynote speech ha condiviso riflessioni ed esperienze sul rapporto tra tecnologia, innovazione e impatto concreto, evidenziando come la capacità di interpretare dati e bisogni reali rappresenti un elemento decisivo per costruire soluzioni sostenibili e generare crescita.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il Portale Open Data della Regione Puglia da Francesco Saracino, Responsabile del Progetto Open Data di InnovaPuglia S.p.A., che ha illustrato le funzionalità del portale https://dati.puglia.it e le modalità di accesso, consultazione e riuso del patrimonio informativo pubblico regionale.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata al laboratorio di co-creazione “Road to Hackathon Opentusk 2026”, guidato dal team PwC e Datapizza, con l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nell’esplorazione dei dataset regionali e nell’individuazione di possibili ambiti di intervento e prime idee progettuali.

L’esperienza ha rappresentato un’occasione concreta per mettere in relazione dati, competenze e conoscenza del contesto locale, confermando il ruolo degli Open Data come risorsa abilitante per l’innovazione e la partecipazione.

Il percorso proseguirà con la quarta tappa di Lecce, in programma il 17 settembre 2026, ultimo appuntamento prima dell’Hackathon finale del 1° ottobre 2026, quando idee, competenze e patrimonio informativo pubblico convergeranno nello sviluppo di nuove soluzioni per il territorio pugliese.

Informazioni, calendario delle tappe e aggiornamenti sono disponibili sul portale: https://dati.puglia.it/web/guest/eventi-territoriali