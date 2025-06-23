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6 Maggio 2026
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Puglia, autostrada: da stasera chiuso per quattro notti consecutive il tratto Molfetta-Trani verso Pescara Lavori

23 Giugno 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti consecutive di lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Trani, verso Pescara.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi verso Molfetta, SS16 in direzione di Foggia, SP238 verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.
—–
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

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