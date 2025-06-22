Di seguito il comunicato:

Sabato 26 luglio alle ore 20:30, nella splendida cornice di Piazza Cesare Battisti a Conversano, va in scena “Don Bartolomè u’ Stregon”, una commedia in vernacolo ispirata a una vicenda realmente accaduta nel 1721 e ricca di colpi di scena, superstizione e ironia popolare.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Maria Sportelli, con la regia di Gianni Piscinelli e la consulenza linguistica di Andrea Marangelli, prende spunto dalle “Cronache d’amore e magia a Conversano del primo Settecento” di don Angelo Fanelli.

La storia (vera!)

Nel cuore della Conversano del XVIII secolo, il prete Bartolomeo Coletta viene sorpreso nottetempo dalla moglie di un notaio… completamente nudo nel letto della serva all’interno della loro abitazione. Colto sul fatto, il prete fugge, ma la notizia si diffonde rapidamente e viene arrestato e processato davanti al vescovo della città.

Durante la perquisizione della sua casa, emergono prove inquietanti: amuleti, erbe misteriose, simboli esoterici e oggetti rituali, che alimentano i sospetti di pratiche occulte. Il confine tra religione, superstizione e inganno si fa sottile, e la vicenda si trasforma in un piccolo grande scandalo popolare.

Il cast:

Angela Nonna nel ruolo di Commare Mari’ ,

nel ruolo di , Gianni Piscinelli nei panni di Antonio ,

nei panni di , Giusi Pascale nel ruolo di Lucrezia

Ad arricchire l’atmosfera dello spettacolo, la voce di Anita Viesti, che interpreterà brani inediti in vernacolo, composti appositamente per evocare le emozioni e i ritmi di un tempo.

L’evento è organizzato da PugliaVox in collaborazione con Light on the Sea, con il patrocinio e contributo del Comune di Conversano – Assessorato alla Cultura, inserito nel cartellone estivo “Borgo d’Estate 2025”.

Sostegno anche dalla Regione Puglia – PACT – Presidenza del Consiglio Regionale nell’ambito della L.R. 34/1980 – pratica n. 64/2025.

Partnership con Pro Loco Conversano, Radio Amicizia in Blu e Scaffaleweb.

Ingresso libero

Una serata da non perdere per chi ama il teatro, la storia e le atmosfere popolari pugliesi.

Info: 392 2318950