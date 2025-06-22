Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Lunedì 23 giugno, alle 20.30, nel Teatro Mediterraneo di Bisceglie (via Panoramica Umberto Paternostro), andrà in scena la decima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la gara di cucina più originale d’Italia. Cinque primi cittadini pugliesi e cinque loro quotati colleghi di altre regioni italiane, divisi in squadre, daranno vita a una inedita ed entusiasmante gara di cucina. In mezz’ora di tempo avranno il compito di elaborare un piatto con la supervisione di importanti chef provenienti da tutta la Puglia, utilizzando esclusivamente gli ingredienti messi a disposizione dall’organizzazione.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025, oltre al padrone di casa, il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ci saranno il sindaco della città metropolitana di Bari, Vito Leccese, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, il sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. E come da tradizione ci saranno con loro anche i primi cittadini di altre quattro città italiane: il primo cittadino di Bellizzi (Campania), Domenico Volpe, la sindaca di Baronissi (Campania), Anna Petta, il sindaco di Ispica (Sicilia), Innocenzo Leontini, il primo cittadino di Melfi (Basilicata), Giuseppe Maglione, e il primo cittadino di Acerenza (Basilicata), Fernando Teodoro Maria Scattone.

Oltre a loro ci saranno sei ospiti d’eccezione, che gareggeranno nel team “superstar” fuori concorso: l’europarlamentare Francesco Ventola, il sindaco di Miggiano, nonché vicepresidente dell’Anci Puglia, Michele Sperti, la sindaca di Andria, nonché vicepresidente dell’Anci Puglia, Giovanna Bruno, il sindaco di Martina Franca, nonché presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, e il sindaco di Lucera, Giuseppe Poti.

Ad accompagnare i sindaci durante la gara, un “dream team” di chef: accanto alle “Stelle Michelin” Domingo Schingaro (Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano), Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno), Isabella Potì (Bros, Martina Franca), e Matteo Maenza (Grual, Pinzolo), originario di Bisceglie – la cui partecipazione rappresenta un emozionante ritorno in patria, un’occasione speciale per riabbracciare la sua terra d’origine attraverso la passione per la cucina – ci saranno Angelo Convertini (Cielo, Ostuni), Massimo Ferosi (Il presidente ristorante, Lucera), Renato Vargas Montoya (Mammamè – Bisceglie), Leonardo Vescera (Il capriccio, Vieste), Leonardo Ferrante (Assolocali, Bisceglie), e Nadia Tamburrano (A sud dell’anima, Minervino Murge).

L’evento, ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato e prodotto dall’agenzia Rp Consulting di Bari, sarà condotto da uno dei volti più noti e amati della televisione pugliese, Mauro Pulpito, affiancato dalla speaker di Radionorba, Claudia Cesaroni. Con loro, nel ruolo di comico guastatore, Alessio Giannone, in arte Pinuccio. L’obiettivo dell’evento è quello di valorizzare il patrimonio gastronomico italiano in chiave creativa e per raccontare in modo nuovo l’identità dei territori attraverso chi li guida ogni giorno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bisceglie, dalla Confcommercio, da Mordi la Puglia e dall’Accademia Italiana Gastronomia storica e Gastrosofia, è supportata da Supermercati Dok e Famila Sud Italia, Gioiella, Boutique dei frutti di mare Gagang, Pasta Maffei, Cè Taràdd e Accademia del Grano Arso. All’organizzazione si affiancano anche importanti altri partner commerciali come Olio De Carlo, Cippone & Di Bitetto, Casillo, Vini Coppi, Magnisi Michele srl logistica e trasporti, Arca Italy, Zingrillo.com, WorkStore, Birra Baladin, Ad Horeca, Acqua Lauretana, La Pesciera, Casale San Nicola Ricevimenti, Nicotel Bisceglie, Fondazione Italiana Sommelier, Assolocali, Dolmen Culinary Team Bisceglie, Cooking Solution.