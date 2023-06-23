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Architetti: “Open”, studi aperti nella Bat Da oggi

23 Giugno 2023
eventi open 23 24 giugno 2023 Ordine architetti BAT

Di seguito il comunicato:

«L’architettura vista nel suo aspetto più intimo e cioè quello interno ai propri studi dove nascono idee e contributi per quello che ci circonda di privato e pubblico». Presenta così l’Arch. Andrea Roselli, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della BAT, l’evento “Open!” che si svolgerà in tutta Italia il 23 e 24 giugno. Un appuntamento che quest’anno rappresenta anche il clou delle celebrazioni per il centenario degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri istituiti con la Legge 1395 del 24 giugno 1923. La presentazione del programma questo pomeriggio durante l’evento “Sport & Design” che si è svolto a Barletta all’interno del Circolo Tennis “Hugo Simmen” e che ha visto la qualificata partecipazione di numerosi relatori con focus dedicato alla normativa di riferimento, ai finanziamenti ed alle nuove tendenze del wellness home.

«Ci siamo avvicinati ad “Open!” con un ricco calendario di eventi formativi ed informativi durati praticamente tre mesi – ha spiegato l’Arch. Roselli – difatto con gli studi aperti chiudiamo la nostra programmazione trimestrale che è stata particolarmente incentrata su temi di grande rilevanza per il mondo dell’architettura. L’appello che ora posso fare è quello di partecipare agli appuntamenti di “Open!” nelle varie città perché davvero ci sarà da scoprire un mondo spesso poco conosciuto. E la cosa più interessante sarà quella di scoprire le grandi differenze tra ogni studio ed ogni evento».

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Trani e Spinazzola tra studi privati ed eventi collettivi che nel fine settimana si prenderanno la scena sul territorio. In particolare all’interno di Palazzo Covelli, sede dell’Ordine a Trani, ci sarà uno spazio dedicato alla mostra di lavori dei giovani architetti iscritti all’albo. Sarà anche l’avvio ufficiale di “Open!” previsto per venerdì 23 giugno a partire dalle 17,30 in via Ognissanti 123.

IL PROGRAMMA COMPLETO: OPEN! ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Andria
• Arch. Domenico Tangaro_ Disegnare dal vero l’architettura e il paesaggio urbano
Chiesa di Sant’ Anna (Centro Storico) Via Flavio Giugno, 19, Andria

• Arch. Attimonelli Riccardo_Il Team: la nostra forza
Via Firenze, 33

Barletta
• Evento Collettivo: URBAN GREEN_Open SOURCE
Palazzo della Marra, Via Cialdini, 74
• Evento Collettivo: Scene metafisiche
Area verde in via Fracanzano e giardino Palazzo della Marra

Bisceglie
• Evento Collettivo: Archimisti_PIANTA-LA’
Paradigma inverso dal paesaggio all’uomo
Largo Castello

• Spazio Studio: Le Arti Sorelle, Architettura Fotografia e Pittura
Largo Fiamme Gialle, 3

Canosa di Puglia
• Evento Collettivo: Ordine e dis-ordine
Absidi della Basilica Concattedrale di San Sabino

Trani
• Evento Collettivo: OPEN YOUNG _Giovani in mostra
Palazzo Covelli, Via Ognissanti 123

• Evento Collettivo: BEARCH_Architetti_BE SQUARE_ Il cantiere dell’architettura
Piazza della Repubblica

• Roselli Architect(s): Gli architetti del pianerottolo
Via Andrea Ciardi 8

• Arch. Francesca Onesti: Gli architetti del pianerottolo
Via Andrea Ciardi 8

• E.C.S.A. Studio: DAL TECNIGRAFO AL VISORE VERSO L’AI !
Piazza Domenico Sarro, 11

• Studio Ardito workshop: ARCHI_TEAM
Via Bebio, 26

Spinazzola
• Evento Collettivo: Edifici Invisibili – Mostra fotografica
Corso Umberto I, 178


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