Di seguito il comunicato:
«Ci siamo avvicinati ad “Open!” con un ricco calendario di eventi formativi ed informativi durati praticamente tre mesi – ha spiegato l’Arch. Roselli – difatto con gli studi aperti chiudiamo la nostra programmazione trimestrale che è stata particolarmente incentrata su temi di grande rilevanza per il mondo dell’architettura. L’appello che ora posso fare è quello di partecipare agli appuntamenti di “Open!” nelle varie città perché davvero ci sarà da scoprire un mondo spesso poco conosciuto. E la cosa più interessante sarà quella di scoprire le grandi differenze tra ogni studio ed ogni evento».
Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Trani e Spinazzola tra studi privati ed eventi collettivi che nel fine settimana si prenderanno la scena sul territorio. In particolare all’interno di Palazzo Covelli, sede dell’Ordine a Trani, ci sarà uno spazio dedicato alla mostra di lavori dei giovani architetti iscritti all’albo. Sarà anche l’avvio ufficiale di “Open!” previsto per venerdì 23 giugno a partire dalle 17,30 in via Ognissanti 123.
Andria
• Arch. Domenico Tangaro_ Disegnare dal vero l’architettura e il paesaggio urbano
Chiesa di Sant’ Anna (Centro Storico) Via Flavio Giugno, 19, Andria
• Arch. Attimonelli Riccardo_Il Team: la nostra forza
Via Firenze, 33
Barletta
• Evento Collettivo: URBAN GREEN_Open SOURCE
Palazzo della Marra, Via Cialdini, 74
• Evento Collettivo: Scene metafisiche
Area verde in via Fracanzano e giardino Palazzo della Marra
Bisceglie
• Evento Collettivo: Archimisti_PIANTA-LA’
Paradigma inverso dal paesaggio all’uomo
Largo Castello
• Spazio Studio: Le Arti Sorelle, Architettura Fotografia e Pittura
Largo Fiamme Gialle, 3
Canosa di Puglia
• Evento Collettivo: Ordine e dis-ordine
Absidi della Basilica Concattedrale di San Sabino
Trani
• Evento Collettivo: OPEN YOUNG _Giovani in mostra
Palazzo Covelli, Via Ognissanti 123
• Evento Collettivo: BEARCH_Architetti_BE SQUARE_ Il cantiere dell’architettura
Piazza della Repubblica
• Roselli Architect(s): Gli architetti del pianerottolo
Via Andrea Ciardi 8
• Arch. Francesca Onesti: Gli architetti del pianerottolo
Via Andrea Ciardi 8
• E.C.S.A. Studio: DAL TECNIGRAFO AL VISORE VERSO L’AI !
Piazza Domenico Sarro, 11
• Studio Ardito workshop: ARCHI_TEAM
Via Bebio, 26
Spinazzola
• Evento Collettivo: Edifici Invisibili – Mostra fotografica
Corso Umberto I, 178