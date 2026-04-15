Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

Ieri sera un nuovo incendio doloso ha ulteriormente danneggiato il bene confiscato di via Bisceglie a Ruvo di Puglia.

Il bene era già stato oggetto di atti vandalici e di un primo incendio nel maggio del 2025.

Questo pomeriggio l’assessora regionale alla Legalità Silvia Miglietta, accompagnata dal consigliere regionale Felice Spaccavento, è stata a Ruvo per un sopralluogo negli spazi della struttura e per esprimere vicinanza al sindaco Pasquale Chieco e alla città.

Questo secondo incendio infatti arriva pochi giorni dopo l’annuncio di finanziamento regionale da un milione di euro ottenuto dal Comune di Ruvo di Puglia nell’ambito del Programma Puglia Beni Comuni e finalizzato alla la riqualificazione del bene.

Il progetto finanziato prevede la realizzazione di una foresteria per accogliere alcuni dei lavoratori stagionali impegnati sul territorio nella raccolta dell’uva e delle olive oltre ad alcuni servizi per la comunità.

L’assessora Miglietta ha ribadito la determinazione e la volontà politica della Regione nel finanziare e portare a termine il progetto.

“Chi ha incendiato questo immobile Regionale – ha detto il sindaco Chieco -ha voluto lanciare un messaggio, ovvero che questa ristrutturazione “non s’ha da fare”, ma è evidente che le istituzioni, lo Stato, la Regione il Comune, non possono fermarsi di fronte a questi messaggi.

C’è un progetto che ha una rilevanza sociale, che ha l’obiettivo di accogliere in modo dignitoso e di migliorare le condizioni di vita, sul nostro territorio, di lavoratori stagionali che sono indispensabili per il funzionamento della nostra economia; un progetto al quale la nostra comunità non può rinunciare. Ora ci affidiamo alle indagini delle autorità preposte.

Grazie all’assessora Miglietta che con la Regione Puglia ci è vicina e ci sosterrà nel rivedere il progetto di riqualificazione per poi riprendere insieme il nostro percorso.”