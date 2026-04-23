Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Nella notte, intorno alle ore 2:30, è stata ripristinata la piena percorribilità del tratto dell’A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli, con due corsie per senso di marcia.

La riapertura completa fa seguito all’evoluzione delle condizioni del fronte franoso di Petacciato e alle attività svolte che hanno consentito il ripristino della piena configurazione di esercizio dell’autostrada, in seguito ai danni provocati dal movimento franoso verificatosi dopo Pasqua. Le attività di prima messa in sicurezza e le fasi successive sono state realizzate dalla task force messa in campo da Autostrade per l’Italia.

Nel corso delle ultime settimane, le attività della task force hanno visto un impegno continuativo h24, con un impiego quotidiano medio di oltre 30 uomini e 15 mezzi. L’intervento è stato supportato da un approccio integrato che ha messo in campo le migliori competenze tecniche e scientifiche, anche attraverso una sinergia con il mondo universitario.

Sul tratto interessato la circolazione avviene regolarmente e al momento non si segnalano turbative al traffico.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

(foto: repertorio, il giorno della frana)