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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Puglia zona arancione da lunedì Ordinanza del ministro della Salute

23 Aprile 2021
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La Puglia passa dal rosso all’arancione. Ordinanza del ministro della Salute: firma in serata, in vigore da lunedì. Fra le altre regioni, in rosso solo la Sardegna. Saranno dodici le regioni in area gialla.


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