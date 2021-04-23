La Puglia passa dal rosso all’arancione. Ordinanza del ministro della Salute: firma in serata, in vigore da lunedì. Fra le altre regioni, in rosso solo la Sardegna. Saranno dodici le regioni in area gialla.
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