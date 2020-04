Recovery fund, Mes, Eurobond, altre misure. In discussione oggi, al consiglio europeo, c’è il varo delle misure in sede dell’Unione per fronteggiare l’emergenza corona virus. Un appuntamento fondamentale, quello convocato in videoconferenza per le 15. Ieri incontro Mattarella-Conte in vista del consiglio europeo.

In ambito nazionale si prospettano le riaperture: il 4 maggio manifattura, edilizia e varie attività commerciali. Cosa che dovrebbe riguardare poco meno di tre milioni di lavoratori. Qualcosa potrebbe riaprire già da lunedì prossimo, 27 aprile, e va considerato che varie aziende (compresi stabilimenti in Puglia) già lavorano in detoga alke restrizioni: circa centomila impegnati.

Per le riaperture di bar e ristoranti occorrerà verosimilmente attendere il 18 maggio. Il piano della fase 2 sarà comunque noto entro la fine della settimana.

Ore cruciali, in cui bisogna cercare di non sbagliare mosse. Né sul piano della tutela della salute né sul piano dell’economia.

C’è anche, in secondo piano, il campionato di calcio di serie A. Ieri vertice interlocutorio tra i vertici del movimento e il ministro dello Sport. Nessuna decisione presa ma fino a domenica qualcosa andrà deciso. In caso di mancato riavvio della preparazione delle squadre il 4 maggio potrebbe riprendere quota la prospettiva dei playoff per l’assegnazione dello scudetto.