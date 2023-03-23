Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 60
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 41
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: -1
1.709
Persone attualmente positive
74
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.618.203
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.139
Provincia di Bat: 136.151
Provincia di Brindisi: 156.057
Provincia di Foggia: 226.414
Provincia di Lecce: 347.106
Provincia di Taranto: 219.174
Residenti fuori regione: 17.179
Provincia in definizione: 5.387