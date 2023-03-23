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Puglia: 1629607 positivi a test corona virus, incremento di 156 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 marzo 2023

156

Nuovi casi

3.857

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 60
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 12
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 41
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: -1
1.709

Persone attualmente positive

74

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.629.607

Casi totali

13.892.182

Test eseguiti

1.618.203

Persone guarite

9.695

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.139
Provincia di Bat: 136.151
Provincia di Brindisi: 156.057
Provincia di Foggia: 226.414
Provincia di Lecce: 347.106
Provincia di Taranto: 219.174
Residenti fuori regione: 17.179
Provincia in definizione: 5.387

 

 

 

 

 

 

 


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