Di seguito il comunicato:



Si è svolta a Roma il 21 marzo, nella sede della Fondazione Bellonci, alla presenza del Comitato scientifico d’eccellenza composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta, e del regista Sergio Rubini, la conferenza stampa per la comunicazione dei titoli delle Opere delle Autrici e degli Autori che concorreranno, a seguito della prima fase di ammissione conclusasi il 28 febbraio, alla finale per la prima edizione del Premio Strega Poesia, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, premio nato per dare visibilità alle diverse esperienze di scrittura poetica segnalando la produzione italiana di più alta qualità letteraria e significato nel mondo contemporaneo.

Sono stati ammessi a concorrere alla prima edizione 135 opere pubblicate tra gennaio 2022 e febbraio 2023, delle quali 15 richieste direttamente dal Comitato scientifico. Il Comitato sceglierà tra questi i cinque libri che saranno annunciati il 19 maggio al Salone del libro di Torino. Un’ampia giuria composta da personalità della cultura determinerà quindi l’opera vincitrice. Il premio sarà assegnato il prossimo 5 ottobre, a Roma.

Daniela Fontana è l’unica poetessa tarantina presente tra le Opere per il Premio Strega, una importante presenza della letteratura jonica di eccellenza e della letteratura femminile, tra le poche in Puglia in lizza per il premio. E’ nata, vive e lavora a Taranto. Si è occupata per vent’anni di libri curandone la realizzazione pre-stampa per una casa editrice. La innata passione per i libri e la scrittura la manifesta anche prestando la sua opera di editor freelance. Ha sperimentato la scrittura partecipando ad iniziative corali e collettive, dedicandosi alla pubblicazione di opere autoriali. Tra queste, la prima silloge poetica è del 2013: “Il colore dei papaveri”. Del 2018 è la raccolta “Presagi di salvezza” (Edit@ Casa Editrice). La prosa poetica sperimentale è del 2020, “A picco sul mare” (Edit@ Casa Editrice). È curatrice editoriale di una collana che pubblica i talenti della poesia e della narrativa (I Chicchi del Melograno).

Del 2023 è “Misticamente al ventre sospesa”, il libro selezionato e concorrente per il Premio Strega: “Poesia è lei stessa misticismo, imperscrutabilità illuminante. E questa silloge si sviluppa appunto come un rosario da sgranare. Dieci poemetti, ognuno composto da un diverso numero di stanze che si susseguono a ritmo incalzante. Brevi flash, l’esigenza della sintesi, un lavoro accurato per eliminare, quanto più possibile, orpelli, inutili articoli, pleonastiche punteggiature. Dieci poemetti, ognuno dei quali è ispirato a un tema portante: la natura e l’urbanistica, che si intersecano splendidamente agli stati d’animo, gli epiloghi, il sogno e l’attesa, il virus che ha rivoluzionato intere esistenze, le assenze, la memoria, le “beate solitudini”, i salti nel buio e i blocchi indesiderati ma necessari e infine la PAROLA che accende anche i silenzi, il cui potere spalanca porte e taumaturgicamente cura.”