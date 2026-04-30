Di seguito il comunicato:

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, giunto alla sua XIII

edizione, al Parco Massimo Battista (Parco Archeologico delle Mura Greche). Il concerto evento che dal

2013 unisce musica, impegno civile e partecipazione attiva sui temi del lavoro, della salute e dei diritti,

con la direzione artistica di Antonio Diodato, Roy Paci, la giornalista Valentina Petrini e Michele

Riondino.

Nato dal basso per volontà del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, l’evento rappresenta oggi

uno dei momenti culturali e sociali più significativi del Paese, capace di coniugare performance artistiche e

riflessione collettiva, mantenendo al centro le istanze del territorio tarantino e creando un ponte con le principali

ferite internazionali che stanno tenendo il mondo con il fiato sospeso: da Cuba all’Iran e alla Palestina, nell’anno

del quindicesimo anniversario della morte dell’attivista Vittorio Arrigoni, ucciso brutalmente nella Striscia di

Gaza. Non è infatti casuale la scelta del cuore pulsante del documento politico 2026: “Restiamo umani”.

Un messaggio che richiama l’urgenza di resistere alle disuguaglianze e alle tensioni del presente,

promuovendo diritti, solidarietà e dignità.

La musica sarà protagonista con gli artisti che hanno scelto il palco di Taranto, con una line-up che attraversa

generazioni e linguaggi molteplici: anche Subsonica e Brunori Sas, oltre ai già annunciati Gemitaiz, Giorgio

Poi, Margherita Vicario, Marco Castello. E ancora il collettivo Canta Fino a Dieci, progetto che mette al

centro scrittura e dimensione condivisa; Rossana De Pace, voce intensa della nuova canzone d’autore; Catu

Diosis, producer, DJ e rapper originaria di Kampala (Uganda); Cigno, progetto dal grande impatto sonoro che

parla di capitalismo, disuguaglianze e guerra; il dj e producer Madkid, noto nella scena black italiana per il suo

stile eclettico, affiancato sul palco da Moddi, MC, campione di freestyle e membro del collettivo musicale

Pooglia Tribe; i SI!BOOM!VOILÁ, collettivo della scena alternativa italiana formato da N.A.I.P, Giulio Ragno

Favero, Roberta Sammarelli, Giulia Formica e Davide La Sala, che unisce elettronica, noise e performance

dal vivo; Don Ciccio, DJ e producer attivo nella scena reggae e hip hop italiana dagli anni ’90, fondatore

dell’etichetta Love University Records; Fido Guido, cantautore pugliese legato al reggae/dancehall e alla

lingua dialettale tarantina; Mama Marjas, tra le principali voci italiane del reggae e delle sonorità afrocaraibiche e i Rekkiabilly. Una costellazione di progetti che riflettono la varietà della scena contemporanea.

Accanto alla musica, come da tradizione, il palco di Taranto ospiterà alcune delle più importanti voci della

società civile. Da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani

nel territorio palestinese occupato, a Tomaso Montanari, storico dell’arte, rettore dell’Università per stranieri

di Siena e saggista, tra gli intellettuali antifascisti più influenti in Italia. E ancora: per la prima volta in Italia

Omar Barghouti, co-fondatore del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS), la campagna

non violenta rivolta alle azioni degli individui, che possono con le loro scelte esortare i propri stati a chiedere

conto a Israele di rispondere delle proprie violazioni del diritto internazionale e che annovera tra i suoi principali

sostenitori anche Roger Waters.

I temi del lavoro, diritti e sicurezza saranno invece trattati sul palco dal Comitato dei cittadini e Lavoratori LIberi

e Pensanti, che con orgoglio annunciano anche la presenza di Maria Teresa Daprile, vedova dell’operaio Ilva

Claudio Salamida morto dentro la fabbrica lo scorso 12 gennaio, accompagnata dalla sua avvocata Ornella

Tripaldi. E ancora saranno presenti Amnesty International Italia, ReCommon, Rete No RWM Sardegna,

Emergency, No TAV, l’art researcher e documentarista iraniana Sadra Valizadeh e Parisa Nazari, attivista

del movimento Donna, vita e libertà. Ad aprire l’edizione saranno le voci e le foto di due fotoreporter: la cubana

Eliana Aponte di Reuters e l’indipendente Paolo Tangari appena rientrato da Cuba. Non mancheranno

contenuti sul tragico rapporto tra inquinamento e salute grazie all’intervento del dottor Valerio Cecinati,

fondatore del reparto di Oncoematologia Pediatrica al SS. Annunziata di Taranto. Infine sul palco di Uno

Maggio Taranto 2026 anche la voce dell’attivista Lince con la Campagna “Lince-Occhi sugli abusi” con il

manifesto di Zerocalcare.

Alla conduzione, come ormai da tradizione, Andrea Rivera, che ha contribuito dall’inizio con la sua

inconfondibile nota satirica; Martina Martorano, anche lei attiva per la causa da molte edizioni, conduttrice di

SAFARI su Rai Radio2 e consulente musicale di Propaganda Live, ormai colonna portante della conduzione

della manifestazione e la giornalista Serena Tarabini, anche lei attiva da anni su Uno Maggio Taranto, dando

un contributo che è molto più di una semplice conduzione. Quest’anno si aggiunge anche la giornalista Maria

Cristina Fraddosio alla cura di alcuni dei più importanti interventi politici in scaletta.

Per la prima volta a Taranto la visione dei filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori di Tlon,

che realizzeranno una maratona sui loro canali social per raccontare a tutta Italia l’edizione 2026 anche

attraverso interviste esclusive dal backstage per Uno Maggio Taranto.

A precedere il concerto ci sarà la tavola rotonda moderata da Maria Cristina Fraddosio, in cui gli ospiti

politici incontrano la cittadinanza. Come ogni anno Riccardo Noury presenterà il rapporto annuale di Amnesty

International. Una rara assemblea pubblica che negli anni si conferma spazio cruciale di relazione.

Uno Maggio Taranto è una manifestazione completamente autofinanziata e organizzata dal basso,

grazie alle volontarie e ai volontari del Comitato che da anni si spendono per questo evento. Come lo

scorso anno, è in atto una raccolta fondi a cui stanno aderendo molti cittadini da tutta Italia:

https://www.kickstarter.com/projects/unomaggiotaranto/uno-maggio-taranto-2026.

L’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante è realizzato in collaborazione con SIAE – Società Italiana

degli Autori ed Editori. A sostenere il progetto, tra i main sponsor, figurano CAB – Centro Assistenza

Bollette, Banca Etica, Climatar e Dental Pro. A completare la rete di supporto ci sono gli sponsor tecnici

Acqua Vera, Fiorino, Giai Vini, Golden Stage, La Pesa Crew, Monreve, Sud e Phoenix.