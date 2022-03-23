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Puglia: 859102 positivi a test corona virus, incremento di 7270 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 marzo 2022

7.270

Nuovi casi

37.238

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.255
Provincia di Bat: 513
Provincia di Brindisi: 617
Provincia di Foggia: 914
Provincia di Lecce: 2.018
Provincia di Taranto: 871
Residenti fuori regione: 65
Provincia in definizione: 17
110.360

Persone attualmente positive

603

Persone ricoverate in area non critica

35

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

859.102

Casi totali

9.428.861

Test eseguiti

740.860

Persone guarite

7.882

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 278.847
Provincia di Bat: 81.419
Provincia di Brindisi: 78.679
Provincia di Foggia: 131.122
Provincia di Lecce: 166.475
Provincia di Taranto: 113.567
Residenti fuori regione: 6.202
Provincia in definizione: 2.791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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