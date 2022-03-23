Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.255
Provincia di Bat: 513
Provincia di Brindisi: 617
Provincia di Foggia: 914
Provincia di Lecce: 2.018
Provincia di Taranto: 871
Residenti fuori regione: 65
Provincia in definizione: 17
110.360
Persone attualmente positive
603
Persone ricoverate in area non critica
35
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 278.847
Provincia di Bat: 81.419
Provincia di Brindisi: 78.679
Provincia di Foggia: 131.122
Provincia di Lecce: 166.475
Provincia di Taranto: 113.567
Residenti fuori regione: 6.202
Provincia in definizione: 2.791