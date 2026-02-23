Di seguito il comunicato diffuso dall’associazione nazionale insigniti della Repubblica italiana:

L’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (A.N.I.R.I.) si stringe in un commosso abbraccio al nostro Consigliere, Giovanni Spedicato, per la prematura scomparsa della cara sorella, la Luogotenente Mariangela Spedicato.

A soli 51 anni, Mariangela ci ha lasciati dopo aver affrontato con dignità e straordinario coraggio una lunga e difficile battaglia contro un male incurabile, che ne aveva segnato il congedo anticipato ma non ne aveva mai scalfito lo spirito.

Mariangela Spedicato non è stata solo una sottufficiale stimata, ma una figura storica per l’Arma dei Carabinieri. Appartenente alla prima generazione di donne che ebbe accesso ai concorsi nazionali, con determinazione e spirito di sacrificio divenne una delle prime donne Maresciallo d’Italia, ricoprendo incarichi di prestigio, in particolare in Veneto. È stata la prima donna del suo territorio a indossare la divisa e a raggiungere il grado di sottufficiale, tracciando la strada per molte altre colleghe.

Oltre alla brillante carriera militare, Mariangela aveva coltivato con successo gli studi accademici conseguendo la Laurea in Psicologia. Questa sua sensibilità le aveva permesso di interpretare il servizio con una dote rara: coniugare il rigore dell’uniforme con una profonda capacità di ascolto e comprensione dell’animo umano. Un punto di riferimento costante per l’istituzione e per i cittadini.

La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Chi l’ha conosciuta ne ricorda la forza d’animo e la compostezza esemplare con cui ha affrontato anche la prova più dura della vita. L’Arma perde una delle sue “pioniere”, una donna che ha servito il Paese con amore e dedizione assoluta.

Il Presidente e i soci dell’A.N.I.R.I. esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Spedicato e ai colleghi dell’Arma.