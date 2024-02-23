Allerta arancione per zone di Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, allerta gialla per dieci regioni. Previsti temporali, nevicate e (Puglia, ad esempio) vento forte. L’immagine di home page, tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile, fa riferimento al rischio idrogeologico.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.