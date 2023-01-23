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Puglia: 1618230 positivi a test corona virus, incremento di 132 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 gennaio 2023

132

Nuovi casi

2.409

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 46
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 9
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 27
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 1
16.010

Persone attualmente positive

223

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.618.230

Casi totali

13.641.241

Test eseguiti

1.592.693

Persone guarite

9.527

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 517.958
Provincia di Bat: 135.560
Provincia di Brindisi: 154.881
Provincia di Foggia: 225.240
Provincia di Lecce: 344.230
Provincia di Taranto: 217.925
Residenti fuori regione: 17.065
Provincia in definizione: 5.371

 

 

 

 

 

 

 


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