Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 46
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 9
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 27
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 1
16.010
Persone attualmente positive
223
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.592.693
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 517.958
Provincia di Bat: 135.560
Provincia di Brindisi: 154.881
Provincia di Foggia: 225.240
Provincia di Lecce: 344.230
Provincia di Taranto: 217.925
Residenti fuori regione: 17.065
Provincia in definizione: 5.371