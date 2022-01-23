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2 Maggio 2026
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Puglia: 545454 positivi a test corona virus, incremento di 7267 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 gennaio 2022

7.267

Nuovi casi

53.741

Test giornalieri

10

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.256
Provincia di Bat: 805
Provincia di Brindisi: 707
Provincia di Foggia: 1.113
Provincia di Lecce: 1.320
Provincia di Taranto: 981
Residenti fuori regione: 53
Provincia in definizione: 32
134.483

Persone attualmente positive

694

Persone ricoverate in area non critica

68

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

545.454

Casi totali

7.248.343

Test eseguiti

403.847

Persone guarite

7.124

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 189.168
Provincia di Bat: 56.089
Provincia di Brindisi: 51.305
Provincia di Foggia: 85.047
Provincia di Lecce: 82.137
Provincia di Taranto: 76.123
Residenti fuori regione: 3.997
Provincia in definizione: 1.588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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