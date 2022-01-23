Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 gennaio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.256
Provincia di Bat: 805
Provincia di Brindisi: 707
Provincia di Foggia: 1.113
Provincia di Lecce: 1.320
Provincia di Taranto: 981
Residenti fuori regione: 53
Provincia in definizione: 32
134.483
Persone attualmente positive
694
Persone ricoverate in area non critica
68
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 189.168
Provincia di Bat: 56.089
Provincia di Brindisi: 51.305
Provincia di Foggia: 85.047
Provincia di Lecce: 82.137
Provincia di Taranto: 76.123
Residenti fuori regione: 3.997
Provincia in definizione: 1.588