Il movimento 5 stelle che a livello nazionale, da ieri, non è più guidato da Luigi Di Maio, sceglie oggi on Puglia il candidato alla presidenza della Regione. Voto online fra gli per le regionarie: la scelta è fra (in ordine alfabetico) Mario Conca e Antonella Lariccjia, nel ballottaggio fra i primi due nel lotto di quindici candidati che si sfidarono, sempre online, lunedì.