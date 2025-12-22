Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allertcon validità dalle 6 per quattordici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulativo generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori ionici.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.