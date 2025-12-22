Di Nino Sangerardi:

I vertici del Corecom Puglia (comitato regionale per le comunicazioni) hanno indetto il Bando con oggetto “Promozione dell’uso consapevole dello smartphone”.

Negli ultimi anni l’utilizzo dello smartphone si è diffuso in modo capillare, modificando abitudini relazioni e comportamenti soprattutto tra i giovani. L’uso non edotto può generare dipendenza, isolamento, cyberbullismo, perdita di concentrazione e altri fenomeni dannosi.

Le ricerche sull’uso precoce dei dispositivi digitali da parte dei minori hanno messo in luce che l’esposizione anticipata di questi strumenti può avere ripercussioni su più ambiti di sviluppo cognitivo e sociale e emotivo.

Pertanto Corecom ha previsto nel “Programma di attività anno 2026” iniziative finalizzate alla prassi responsabile dello smartphone, tramite campagne di sensibilizzazione, formazione e progetti che mirano a sviluppare il pensiero critico e le competenze digitali, sostenendo programmi con al centro i seguenti obiettivi :

–promuovere la salute mentale e il benessere psicologico

–combattere fenomeni come il cyberbullismo e la dipendenza dai dispositivi digitali

–favorire la socializzazione reale e il recupero delle relazioni interpersonali

— sensibilizzare studenti, famiglie, insegnanti e cittadini.

Corecom ritiene opportuno coinvolgere i vari attori Istituzionali e del Terzo Settore operanti nel campo dell’alfabetizzazione digitale e della media education coi quali, già in prcedenza, sono state sviluppate varie forme di sinergia e collaborazione.

Ed ecco il Bando predisposto dal Corecom con cui si intende sovvenzionare “progetti concreti finalizzati all’uso consapevole dello smartphone”.

Incoraggiata la presentazione di idee in partenariato tra scuole, Enti locali, Ordini professionali, Università e altri soggetti del territorio.

Saranno ammessi progetti che contemplano laboratori educativi negli istituti scolastici, percorsi formativi per studenti e insegnanti e genitori, eventi pubblici e workshop e spettacoli e mostre, realizzazione di materiali informativi e didattici.

Il Bando dispone di un fondo complessivo di 100.000,00 euro. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto nella misura di 25.000,00 euro.

Le istanze di finanziamento devono essere inviate al Corecom Puglia entro le ore 13,00 del giorno 31 dicembre 2025.