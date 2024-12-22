Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha deciso di sviluppare i Cammini e Itinerari culturali, finanziando lavori e segnaletica.

Valorizzare e fruire del patrimonio pugliese a scopo culturale e turistico è uno dei pilastri dei Piani strategici del turismo “ Puglia 365” e della cultura “PiiiL Cultura Puglia”, approvati dalla medesima Giunta nel corso degli anni 2017 e 2019.

La Via Peuceta è un Cammino ed un itinerario culturale, fruibile a piedi e in bici, che attraversa Puglia e Basilicata. Unendo Bari e Matera, è una delle direttrici del sistema di vie del Cammino Materano; nell’Atlante dei Cammini e degli Itinerari della Regione Puglia la Via Peuceta è riconosciuta come “Cammino di interesse nazionale”.

Il 23 marzo 2023 il Ministero del Turisno ha riconosciuto la Via Peuceta del Cammino Materano nel Catalogo dei Cammini religiosi italiani.

Via Peuceta passa da Nord a Sud tutto il territorio della Murgia centrale : rappresenta un importante elemento utile a mostrare i pregi dei beni culturali e ambientali delle zone e dei suoi borghi, contribuendo alla loro promozione sia a livello nazionale che internazionale.

La Via Peuceta rafforza in modo sostanziale le economie delle aree interne per l’indotto ( strutture ricettive, ristorazione, guide turistiche e ambientali, altri servizi di comparto) derivante dal passaggio di migliaia di viandanti.

Nonostante l’importanza assunta a carattere nazionale e globale, sia nell’utenza di settore sia nei mass media, la Via Peuceta non è mai stata oggetto di investimenti pubblici: in particolare, al fine di rendere efficiente il percorso anche a livello internazionale, risultano ormai imprescindibili gli interventi sulla segnaletica direzionale, sulla cartellonistica informativa e di benvenuto, nonché su eventuali spazi utili alla sosta di ciclisti e camminatori.

Pertanto presidente e assessori regionali, in merito alla realizzazione di un sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari culturali impegnano la somma di 300 mila euro da riconoscere all’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio(ASSET) per le attività, che si è resa disponibile a compiersi in 24 mesi, inerenti la infrastrutturazione della Via Peuceta(territorio della Regione Puglia).