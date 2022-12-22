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6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Regione Puglia: approvato il bilancio Consiglio

22 Dicembre 2022
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Di Martino Abbracciavento:

Intorno a mezzanotte il voto. A maggioranza è stata approvata, dal consiglio regionale, la legge di bilancio della Regione Puglia. Una manovra da un miliardo e mezzo di euro.

 

 

 

 

 

 


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