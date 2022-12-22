Di Martino Abbracciavento:
Intorno a mezzanotte il voto. A maggioranza è stata approvata, dal consiglio regionale, la legge di bilancio della Regione Puglia. Una manovra da un miliardo e mezzo di euro.
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