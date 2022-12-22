Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia:

La disuguaglianza di genere non è qualcosa di già dato. Superarla, tuttavia, significa fornire alle

donne strumenti reali, per consentire non solo l’accesso ma anche l’affermazione nel lavoro e la

possibilità di dare sostanza alle proprie aspirazioni. È ciò che è alla base del progetto di Arpal

Puglia “Capitane d’impresa: i Centri per l’impiego a sostegno dell’imprenditoria femminile”, con

cui viene attivato un servizio gratuito di orientamento e consulenza specializzata per le donne

che vogliono avviare una propria realtà imprenditoriale o consolidare quella già esistente.

Presentato pubblicamente nella mattinata di mercoledì 21 dicembre presso la sala conferenze

della Regione Puglia, a Lecce, il progetto vanta il partenariato di Ente Nazionale Microcredito e

AGI-Avvocati giuslavoristi italiani di Puglia e Basilicata. Con “Capitane d’impresa”, dunque, Arpal

Puglia intende coniugare i concetti di “imprenditorialità” e di “pari opportunità”, nell’ottica di

offrire un servizio di accompagnamento per coloro che sono alla ricerca di una possibilità di

impiego alternativa al lavoro dipendente.

“Il ruolo della donna sta crescendo – hanno spiegato i dirigenti Luigi Mazzei (Ambito territoriale di

Lecce), Claudia Claudi (A.T. Taranto-Brindisi), Valentina Elia (A.T. di Bari) ed Eleonora De Giorgi

(A.T. Foggia-Bat) – e avanza occupando posti sempre più strutturati nella società del lavoro, della

politica, della pubblica amministrazione, ma teme ancora la perdita della leadership familiare nella

cura della casa e dei figli. Facendosi interprete di questa trasformazione sociale in corso, Arpal

Puglia, per il tramite dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti, intende partecipare al

compimento di questa conquista, attraverso l’attivazione di un servizio di orientamento e

consulenza specializzata che mira al perseguimento della parità di genere attraverso la

promozione della cultura dell’imprenditoria femminile”.

Orientamento, tutoraggio, scouting incentivi, tutele: il servizio nei Cpi

In ognuno dei 44 Centri per l’impiego pugliesi, è stato individuato un gruppo di operatori,

selezionati sulla base delle competenze maturate in ambito legale-economico-finanziario e in

ambito formativo-orientativo.

Adeguatamente preparati in seguito ad un percorso di formazione dedicato, gli operatori sono in

grado – anche con l’assistenza dei partner – di fornire alle aspiranti imprenditrici orientamento

individualizzato; definizione del profilo motivazionale e attitudinale; analisi del contesto di

mercato e consapevolezza sul rischio d’impresa; tutoraggio nello sviluppo dell’idea

imprenditoriale; informazione su adempimenti amministrativi, normative settoriali e forme

giuridiche utilizzabili; scouting di incentivi, iniziative di microcredito, bandi e finanziamenti pubblici

per l’avvio di attività imprenditoriali femminili o per il consolidamento di quelle esistenti; supporto

nella programmazione delle azioni da intraprendere per la realizzazione del progetto;

individuazione di ulteriori soggetti a cui rivolgersi per gli adempimenti strumentali; informazione

sulle tutele normative per la conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Si può prenotare un appuntamento gratuito contattando il Centro per l’impiego territorialmente

competente.

Il ruolo dei partner di progetto

Nel solco di una collaborazione stabile già avviata nel 2020 con Arpal Puglia, l’Ente Nazionale

Microcredito ha il compito di diffondere e condividere know-how, conoscenze e buone prassi al

fine di potenziare la consapevolezza di chi è chiamato a promuovere, orientare e diffondere

opportunità su autoimpiego ed autoimprenditorialità ed a facilitare l’accesso a persone

appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro, come appunto le donne. “Sostenere

l’autoimprenditorialità femminile – ha sostenuto, in collegamento da Roma, il presidente ENM,

Mario Baccini – è una chiave di volta fondamentale per le politiche del lavoro. L’ARPAL Puglia ha

saputo cogliere questa opportunità per incentivare una buona prassi a favore del tessuto

economico del territorio. Voglio ricordare che il microcredito nasce per le donne, considerate più

affidabili nella restituzione, capaci nell’avvio dell’impresa e determinate. Come più volte

testimoniato da dati e inchieste, la riduzione del gender gap supporta lo sviluppo dell’intero

Sistema Paese con un fatturato del 40% in più”.

AGI- Avvocati Giuslavoristi Italiani, tra le associazioni forensi maggiormente rappresentativa sul

piano nazionale, fornirà agli operatori Arpal idonea formazione e aggiornamento. “Inoltre – ha

aggiunto Giuseppe Russo, referente per la sezione Puglia e Basilicata – AGI affiancherà gli

operatori nelle attività di consulenza gratuita alle donne utenti in ordine all’adozione del modello

societario più idoneo al progetto da realizzare e a tutte le informazioni, di carattere normativo,

necessarie in materia di autoimpiego e imprenditoria femminile”.

Il gender gap in Puglia, i dati

In Puglia, nel 2020, il tasso di occupazione femminile ha segnato -29,3 punti percentuali rispetto a

quello maschile, documentando un divario di genere maggiore rispetto a quello riscontrabile nel

resto del Mezzogiorno (-26 per cento) e in Italia (-19,9 per cento).

Il gender gap resta una problematica strutturale, che si manifesta, come ribadito nel “Bilancio

Sociale e di Genere 2020” della Regione Puglia, nel difficile accesso all’occupazione per le donne;

nella scarsa “qualità” del lavoro in termini di legalità e stabilità della posizione contrattuale

ricoperta; nella diffusione di forme di “segregazione orizzontale”, cioè la presenza di settori e

mansioni tipicamente femminili; nella bassa propensione all’imprenditorialità.

Durante la conferenza, Davide Stasi, data analyst, ha restituito la fotografia della situazione sul

territorio: qualcosa inizia a cambiare, sebbene lentamente e con disomogeneità. Lo studio prende

in esame le imprese attive, ovvero quelle iscritte in Camera di Commercio, che esercitano l’attività

e non risultano avere procedure concorsuali in atto. Si tratta, quindi, di un sottoinsieme dello stock

totale delle aziende presenti nel Registro delle imprese.

Dalla lettura dei numeri emerge che il trend delle imprese femminili in Puglia è in crescita. Negli

ultimi sette anni, ne risultano 1.749 in più: si è passati dalle 77.330 imprese attive del 2015 alle

79.079 al 30 settembre di quest’anno. L’andamento, pari al +2,3 per cento, è migliore rispetto a

quello nazionale, fermo al +1,7 per cento.

Fonte: Camere di Commercio pugliesi. Elaborazione: Davide Stasi

Tuttavia, le differenze all’interno della stessa regione sono importanti: nei sette anni presi in

esame, Foggia – seconda provincia dopo Bari per numero totale di imprese femminili attive – è

l’unico territorio nel quale si è registrata una lieve flessione, pari a -0,8 punti percentuali (139 le

imprese cessate). Per Bari si documenta un tasso di crescita dell’1 per cento, dunque inferiore alla

media nazionale e regionale (+290 imprese). Si fa presente che le Camere di Commercio di Bari e

Foggia hanno competenza anche sui comuni della Bat, non essendoci qui una corrispondente

CCIAA.

In tutte e tre le province della Puglia meridionale, invece, il tasso di crescita è rimasto costante nei

sette anni e supera quello regionale. A Taranto, è pari al +3,4 per cento (+371 imprese); a Brindisi

è del +4,9 per cento (+358 imprese); a Lecce del +6,2 per cento (+869).

“L’analisi per settori economici – ha spiegato, poi, Davide Stasi – evidenzia una consistente

presenza imprenditoriale femminile in agricoltura. A seguire, nel commercio; poi, ancora, nei

servizi di alloggio e ristorazione e nelle «altre attività di servizi» (prevalentemente servizi alla

persona). Riguardo al divario degli stipendi tra uomini e donne, che si riflette anche sugli aspetti

previdenziali, le donne lavoratrici sono in numero maggiore nella fascia sotto i 15mila euro. Sopra

questa soglia, invece, aumentano gli uomini e questo è sintomatico della strada ancora lunga da

percorrere per una vera emancipazione femminile anche dal punto di vista economico”.

Fonte: Camere di Commercio pugliesi. Elaborazione: Davide Stasi

Il talk: le storie di quattro imprenditrici come leva d’ispirazione

Quattro storie molto diverse, ma con lo stesso filo conduttore: la grande tenacia nel creare o

portare avanti la propria azienda con un management al femminile in grado di innovare gli

approcci e di farsi spazio anche in ambienti tradizionalmente maschili. Il talk “Impresa, roba da

donne” è stato utilizzato come leva d’ispirazione sia per le donne utenti sia per gli stessi operatori

Arpal che dovranno erogare il servizio.

Tra le protagoniste, Giorgia Marrocco, amministratrice delegata di Pimar srl: è da molti anni al

timone dell’azienda leader nella lavorazione della pietra leccese, realtà con 150 anni di storia e un

percorso produttivo che incarna da quattro generazioni l’essenza del made in Italy nella

lavorazione di un materiale millenario. Non solo tradizione, ma anche ricerca tecnica e design,

dall’ambito architettonico al retail, dal restauro al design, e collaborazioni con architetti e designer

di tutto il mondo. Giorgia Marrocco ricopre anche ruoli importanti in Confindustria Puglia, come

componente commissione internazionalizzazione.

Patrizia Spedicato è rientrata in Puglia qualche anno fa dopo una lunga carriera nel nord Italia

come ingegnere civile presso multinazionali del settore edile ed energetico. È tra le “ritornanti”,

cioè coloro che hanno scelto di reinvestire nella propria terra il bagaglio di esperienze maturato

fuori. A Lecce si è cimentata in un settore del tutto nuovo per lei: la gestione di un proprio b&b nel

centro storico della città, dopo l’acquisto e la ristrutturazione di un’antica dimora. Nell’avvio

dell’azienda, che vanta tutte collaboratrici donne, è stata beneficiaria di un finanziamento

derivante dal bando Nidi della Regione Puglia.

Alessandra Ferramosca si definisce “cuoca itinerante salentina”: ha una ditta individuale ed è

imprenditrice di se stessa. Ha iniziato il suo percorso professionale come direttore marketing di

un’azienda casearia salentina, poi ha deciso di cambiare rotta: il suo lavoro non ha una sede fissa,

ha una natura “nomade” e lei porta la sua cucina in giro, nei percorsi di degustazione territoriale,

negli eventi gastronomici a tema Salento in Italia e all’estero, nei food tour al mercato

ortofrutticolo, negli eventi a domicilio e in strutture ricettive o nei laboratori di cucina rivolti a

turisti provenienti da tutto il mondo.

Iliana Morelli è co-founder e amministratrice di Boboto, srl creata nella forma innovativa di

“società benefit”, evoluzione delle forme tradizionali di società: lo scopo non è solo quello di

distribuire gli utili tra i soci, ma anche di generare impatto positivo sulla società e creare valore

condiviso. Nel caso di Boboto, che vanta un team quasi completamente composto da donne, la

mission è quella di promuovere attività educative orientate all’inclusività e alla responsabilità

sociale attraverso la divulgazione del metodo Montessori e delle competenze del XXI secolo