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Puglia: 1586253 positivi a test corona virus, incremento di 1155 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

22 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 22 dicembre 2022

1.155

Nuovi casi

5.451

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 321
Provincia di Bat: 60
Provincia di Brindisi: 103
Provincia di Foggia: 163
Provincia di Lecce: 311
Provincia di Taranto: 187
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 1
14.827

Persone attualmente positive

287

Persone ricoverate in area non critica

6

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.586.253

Casi totali

13.422.169

Test eseguiti

1.562.041

Persone guarite

9.385

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 507.831
Provincia di Bat: 133.458
Provincia di Brindisi: 151.682
Provincia di Foggia: 221.192
Provincia di Lecce: 336.470
Provincia di Taranto: 213.681
Residenti fuori regione: 16.630
Provincia in definizione: 5.309

 

 

 

 

 

 

 


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