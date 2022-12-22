Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 22 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 321
Provincia di Bat: 60
Provincia di Brindisi: 103
Provincia di Foggia: 163
Provincia di Lecce: 311
Provincia di Taranto: 187
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 1
14.827
Persone attualmente positive
287
Persone ricoverate in area non critica
6
Persone in terapia intensiva
1.562.041
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 507.831
Provincia di Bat: 133.458
Provincia di Brindisi: 151.682
Provincia di Foggia: 221.192
Provincia di Lecce: 336.470
Provincia di Taranto: 213.681
Residenti fuori regione: 16.630
Provincia in definizione: 5.309